Musterschüler Greilinger schaltet beim TSV 1860 einen Gang hoch: "Vielleicht hat mein Motor ein Upgrade bekommen"

Das 1:2 des TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue erlebte Fabian Greilinger noch von der Bank. Trotzdem will er den Positivtrend der letzten Wochen und Monate fortsetzen.

Wurde in den letzten Wochen und Monaten zum Stammspieler beim TSV 1860: Fabian Greilinger (m.)

München – Unter Maurizio Jacobacci gehört Fabian Greilinger (22) inzwischen zum Stammpersonal und wird bald sein 100. Drittligaspiel bestreiten. Beim 8:0 im Totopokal bei der DJK Hain führte das Eigengewächs den TSV 1860 erstmals als Kapitän aufs Feld.

Mehr als Vollgas geht auch bei Greilinger nicht – oder doch?

Die 1:2-Niederlage gegen Aue erlebte Greilinger jedoch von der Bank. “Ein bisserl enttäuscht” sei er gewesen, erzählte der bald 23-Jährige dem Portal “fupa.net”. “Das akzeptiere ich aber und werde alles dafür tun, wieder in die Startelf zu rutschen. Ansonsten freut es mich, dass ich bisher so viel Spielzeit bekommen habe.”

Bei den Fans gehört Greilinger, aufgrund seiner Einstellung, ohnehin zu den beliebtesten Spielern. Vielleicht seit dieser Saison noch ein bisschen mehr: “Ich sag mal so: Mehr als Vollgas geben geht nicht, aber vielleicht hat mein Motor ja ein Upgrade bekommen”, erzählt Greilinger mit einem Lachen.

Generell gefalle es dem bald 23-Jährigen, “wenn du einen Gegner aufarbeiten kannst, wenn er dich ständig im Kopf haben muss. Saubere Zweikämpfe führen, einem im letzten Moment den Ball abjagen – das ist mein Spiel. Ich schau’ auch gerne anderen Spielern zu, die sich so reinhauen.”

Musterschüler Greilinger: "Ich mache viel zusätzlich, auch außerhalb des Platzes"

Vereinsintern ist der Linksverteidiger, auch aufgrund der großen Personalrotation diesen Sommer, zum Leader und “Musterschüler” aufgestiegen. Letzteren Titel bekam er von Kapitän Jesper Verlaat im Stadionblatt: “Es war schon Thema in der Kabine, dass da des Öfteren mein Name gefallen ist. Umgekehrt hab ich den Jessie genommen. Aber es stimmt schon: Ich mache viel zusätzlich, auch außerhalb des Platzes, das nehmen die Kollegen anscheinend wahr.”

Bereits in der vergangenen Saison "Mr. 100 Prozent" beim TSV 1860 – und nun auch offiziell "Musterschüler": Fabian Greilinger. © IMAGO / foto2press

Zu Greilingers Extraprogramm gehöre demnach separate Trainingsvorbereitung, Einheiten im Kraftraum und eine ausgewogene Ernährung. “Ich schaue zu, dass ich für mich alles mache, um zu spielen – der Rest ist dann Trainersache.”

Als persönliches Ziel hat sich Greilinger gesetzt, “dass ich so viele Spiele wie möglich mache – und in jedem alles raushaue, was geht. Dann brauche ich mir nix vorzuwerfen.”