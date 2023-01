Mitgliederrekord beim TSV 1860 – 25.000 Löwen sind dabei

Der TSV 1860 wächst und wächst. Inzwischen sind über 25.000 Mitglieder dabei. Nicht nur in Giesing, sondern auf der ganzen Welt finden sie sich.

Bleibt Oberlöwe: Robert Reisinger am Sonntag auf dem Podium im Zenith.

München – Das Löwenrudel wächst und wächst. Der TSV 1860 München vermeldet zum neuen Jahr eine stattliche Zahl von Mitgliedern. Inzwischen sind über 25.000 im e. V. dabei. Mit kleinen Tricks wollte man die Zahl noch vor Weihnachten erreichen. Jetzt gibt es die Erfolgsmeldung.

25.000 Mitglieder sind beim TSV München von 1860 e. V. dabei

Über 25.000 Mitglieder bedeuten Rang 23 der mitgliederstärksten Sportvereine Deutschlands. Erst im vergangenen August knackten die Löwen die Marke von 24.000 Mitgliedern. Rund 15 Prozent von ihnen sind Sportlerinnen und Sportler, die sich aktiv in über 40 Sportarten betätigen. Denn der TSV hat nicht nur die bekannte Fußballmannschaft im Programm, es finden sich die verschiedensten Sportarten.

Der TSV 1860 e.V. hat aktuell bereits über 25.000 Mitglieder. (Symbolbild) © sampics (sampics)

TSV Präsident ist zufrieden mit der Mitglieder-Entwicklung

Auch TSV-Präsident Robert Reisinger zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung: "Die positive Entwicklung unseres Vereins macht sich auch bei den Mitgliedern bemerkbar. Wir bedanken uns bei über 25.000 Löwinnen und Löwen für das entgegengebrachte Vertrauen." Beim Start seiner Präsidentschaft waren 19.656 Mitglieder registriert.

Auch im Ausland sind die Löwen-Mitglieder aktiv

Mehr als 30 Prozent aller Mitglieder wohnen in München, sieben Prozent in Giesing und zwei Prozent sind im Ausland beheimatet. Darunter unter anderem in Brasilien, China, Haiti, Israel, Kenia oder Kanada.

Die magische Marke von 25.000 Mitgliedern wurde vor Weihnachten mit einer Aktion angeheizt, bei dem die zehn Euro Aufnahmegebühr erlassen wurden. Zudem wurde ein aktuelles Heimtrikot verlost.