Mit "ELIL"-Spruch und Wappen-Klopfer: Shop des TSV 1860 verscherbelt Köllner-Merchandising

Beim TSV 1860 ist Michael Köllner seit Dienstag Geschichte – nicht aber im eigenen Fanshop. Dort wird zum reduzierten Preis noch immer ein T-Shirt mit Aufdruck des Ex-Trainers verkauft. Es ist nicht das einzige kuriose Fundstück im Shop der KGaA.

München - Da schau her! Im offiziellen Fanshop der TSV 1860 KGaA findet sich noch immer ein Shirt mit dem Aufdruck des am Dienstag entlassenen Trainers Michael Köllner. Darauf zu sehen: Der Oberpfälzer, wie er sich mit der Faust auf das Löwen-Wappen klopft, und der (nicht mehr ganz so passende) Spruch "Einmal Löwe, immer Löwe!"

© Screenshot "www.tsv1860-shop.de"

"Das neue T-Shirt von unserem Trainer ein absolutes Muss für jeden Löwenfan", heißt es in der Artikelbeschreibung: "Die Vorderseite ist mit dem Konterfei von Michael Köllner bedruckt, eindeutig ein Anwärter auf ein neues Lieblingsshirt." Das T-Shirt ist übrigens im Angebot: Statt 24,95 Euro müssen Köllner-Fans "nur" noch 14,97 Euro zahlen. Sauber!

TSV 1860: Auch Fanartikel von Mölders und Gebhart noch im Verkauf

Das Köllner-Shirt ist im Fanshop übrigens nicht der einzige Artikel, der irgendwie etwas aus der Zeit gefallen scheint. Selbst mehr als ein Jahr nach dessen Rauswurf finden sich noch immer T-Shirts und Hoodies mit dem Konterfei von "Fußballgott" Sascha Mölders, der mittlerweile in der Landesliga beim TSV Landsberg unterwegs ist, und Tassen von Timo Gebhart, der die Sechzger schon vor zweieinhalb Jahren verlassen hat. Ob der Fanshop seine Ladenhüter irgendwann noch loswird?

© Screenshot "www.tsv1860-shop.de"

Was es hingegen nicht mehr gibt, sind übrigens die offiziellen Heimtrikots. Dies gilt jedenfalls für die Herren-Ausführung in den gängigen Größen M, L und XL. Sie sind laut Angaben des Fanshops "restlos ausverkauft" – und zwar schon seit Wochen. Eine AZ-Anfrage, ob die Trikots in den betreffenden Größen überhaupt nochmal nachproduziert werden können, ließ der Fanshop der KGaA zunächst unbeantwortet.