Mit Brezn und Münchner Kindl: TSV 1860 stellt neues Wiesn-Trikot vor

Nach zweijähriger Unterbrechung findet dieses Jahr wieder das Oktoberfest statt. Für den TSV 1860 Anlass genug, wieder ein Wiesn-Trikot zu präsentieren.

München - Am Samstag heißt es wieder: "O'zapft is, auf eine friedliche Wiesn!" Nach zweijähriger Corona-Unterbrechung findet heuer wieder das Oktoberfest statt. Insgesamt öffnet die Wiesn bereits zum 187. Mal ihre Pforten.

Wie immer hat der TSV 1860 auch dieses Mal wieder ein eigenes Oktoberfest-Trikot entworfen. Vorgestellt wurde es am Montag.

TSV 1860: Erstmals schmückt das Münchner Kindl das Wiesn-Trikot

"Der Slogan und das Motto 'O'zapft is' wird modisch ergänzt durch eine Brezn in Herzform, die die Werte der Herzlichkeit, des Friedens und der Gastfreundschaft darstellen sollen. Das Herz-Brezn-Muster findet sich auch auf den Trikotärmeln des grün-weißen Nike-Trikots wieder", heißt es in der Mitteilung.

Yannick Deichmann (l.) und Stefan Lex im Oktoberfest-Dress. © TSV 1860

Dieses Mal gibt es sogar ein ganz besonderes Detail. Erstmals dürfen die Sechzger auch das Münchner Kindl auf ihm Trikot verwenden, wofür sich der Klub ausdrücklich bei der Stadt München und Oberbürgermeister Dieter Reiter bedankt. Auch die Bavaria mit ihrem Löwen ist auf dem Shirt eingeprägt.

Neuzugang Martin Kobylanski posiert im neuen Löwen-Trikot. © TSV 1860

Neulöwe Jesper Verlaat scheint's jedenfalls zu gefallen. © TSV 1860

Getragen wird das Wiesn-Trikot beim Heimspiel am kommenden Freitag gegen den FC Erzgebirge Aue (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker).

Der Online-Verkauf des Trikots startete am Montagabend um 18 Uhr, ab Mittwoch ist es auch in den Fanshops an der Grünwalder Straße sowie in der Orlandostraße erhältlich. Kostenpunkt: stolze 89,95 Euro.