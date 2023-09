Maurizio Jacobaccis Forderung an den TSV 1860: Mehr Bälle, bitte!

TSV-1860-Trainer Maurizio Jacobacci fordert in der AZ "präzise" Zuspiele auf Torjäger Joel Zwarts und Kollegen und sieht nach dem 2:0 in Halle reichlich Steigerungsbedarf, um am Samstag im Heimspiel gegen den SC Verl zu bestehen.

28. September 2023 - 18:35 Uhr | Matthias Eicher