Matchwinner Lex erleichtert nach Sieg gegen Aue: "Bin froh, dass wir wieder gewonnen haben"

Der TSV 1860 gewinnt gegen Erzgebirge Aue endlich wieder ein Ligaspiel. Nach der Partie war Doppeltorschütze und Vorlagengeber Stefan Lex froh, die Sieglosserie endlich beendet zu haben.

München - Ganze acht Spiele musste der TSV 1860 auf einen Sieg warten, gegen Erzgebirge Aue war es dann endlich wieder soweit. Die Löwen gewannen am Ende verdient mit 3:1 gegen die Veilchen. Überragender Löwe auf dem Platz war Stefan Lex. Der Erdinger ebnete mit einem Doppelpack und einer Vorlage maßgeblich den Weg zum langersehnten Dreier für die Münchner.

Doppeltorschütze Lex froh über Sieg gegen Aue

Sichtlich erleichtert zeigte sich Matchwinner Lex nach der Partie am "Magenta Sport"-Mikrofon. "Ich bin einfach froh, dass wir wieder gewonnen haben", so der 33-Jährige. "Wir haben uns für den Aufwand belohnt, den wir in den letzten Wochen betrieben haben." Grundlage für den Sieg beim Tabellenelften war laut Lex sein früher Treffer, der den Giesingern Sicherheit gab.

Löwen-Kapitän Lex: "Hätte noch einen dritten machen müssen"

Dennoch gab sich der Außenstürmer auch ein wenig selbstkritisch. Grund: In der 38. Minute lief Lex völlig frei auf Aue-Keeper Martin Männel zu und schaffte es nicht, die Pille über die Linie zu stochern. "Ich hätte da auch noch einen dritten machen müssen", sagte der Sechzig-Kapitän. Dennoch zählt für Lex nun erstmal der Sieg.

An dem wollen die Münchner in den nächsten Wochen anknüpfen. Schon am kommenden Sonntag wartet mit Borussia Dortmund II nämlich ein unangenehmer Gegner auf die Giesinger. Die zweite Mannschaft des BVB ist seit drei Spielen sieglos und will sich gegen die Sechziger wieder aus dem Tabellenkeller mausern.