Marc-Nicolai Pfeifer: Darum ist der TSV 1860 für Sponsoren wieder so attraktiv geworden

Sechzigs kaufmännischer Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer arbeitet seit seiner Ankunft beim TSV 1860 vor zwei Jahren eifrig an der Sponsoren-Akquise. Laut eigener Aussage hilft ihm dabei auch der Zusammenhalt unter den Gesellschaftern.

München - Seit Juni 2020 ist Marc-Nicolai Pfeifer kaufmännischer Geschäftsführer beim TSV 1860. Etwas mehr als zwei Jahre nachdem der schwäbische Zahlenjongleur die Nachfolge von Michael Scharold übernommen hat, hat sich die Zahl der Investoren bei 1860 nahezu verdoppelt.

Erst am Mittwoch wurde mit der "Bayerischen Landeswerte GmbH" eine neue Premiumpartnerschaft bekanntgegeben. Schon in den vergangenen Monaten hatte Pfeifer zahlreiche Sponsoren an Land gezogen, auch der Vertrag mit Hauptsponsor "die Bayerische" ist verlängert worden. Wo liegt das Geheimnis?

TSV 1860: Das Verhältnis zwischen den Gesellschaftern hat sich mittlerweile entspannt

"In diesem Zusammenhang möchte ich zunächst den Zusammenhalt unter den Gesellschaftern besonders positiv hervorheben", sagt Pfeifer im Interview mit dem Magazin von "Pro Aurum", ebenfalls Löwen-Sponsor. In den vergangenen Jahren hatte es immer wieder heftigen Spannungen zwischen dem Mutterverein und der Investorenseite um Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik gegeben. Zuletzt hat sich das Verhältnis aber beruhigt.

Für Aufbruchsstimmung in Sachen Sponsoring hätte laut Pfeifer auch "die Vertragsverlängerung- und -erweiterung mit unserem Hauptsponsor 'die Bayerische'" gesorgt. Dies alles stelle einen "idealen Nährboden für wirtschaftlichen Erfolg dar und führte zu einer positiven Außenwirkung der Marke und ganz wichtig: zu einer guten Wechselwirkung mit der sportlichen Entwicklung. Mit der gestiegenen Attraktivität im Rücken war es leichter, bei der Sponsoren-Akquise signifikantes Wachstum zu erzielen."