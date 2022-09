In der Länderspielpause: TSV 1860 absolviert zwei Testspiele

Die nächste Länderspielpause steht an. Um im Rhythmus zu bleiben, bestreitet der TSV 1860 zwei Freundschaftsspiele.

München - Am Freitag (19 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) eröffnet der TSV 1860 den 9. Spieltag in der 3. Liga. Zum Flutlicht-Duell ist der aktuell Tabellenletzte Erzgebirge Aue zu Gast.

Danach geht es in die letzte Länderspielpause vor der Weltmeisterschaft in Katar. Die Löwen haben zwei Trainingswochen Zeit, um sich auf die Partie bei Borussia Dortmund II am 1. Oktober (14 Uhr) vorzubereiten.

Zwei Testspiele in zwei Tagen

Um im Spielrhythmus zu bleiben, haben die Sechzger zwei Testkicks vereinbart. Am 22. September treffen die Löwen um 18.30 Uhr auf die WSG Tirol. Nur einen Tag später testet Sechzig gegen den SV Münsing Ammerland (23. September, 18 Uhr).

Nach der Partie gegen Dortmunds Reserve Anfang Oktober folgen sieben weitere Drittliga-Partien, ehe es aufgrund der WM in eine längere Winterpause bis Mitte Januar geht.