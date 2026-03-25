Sechzigs Präsident Gernot Mang spricht in der AZ über die bittere Pleite gegen Duisburg, den Pokal-Traum der Löwen und den neuen Oberbürgermeister Dominik Krause.

AZ: Herr Mang, ausgerechnet im Aufstiegskracher gegen den MSV Duisburg haben die Löwen am vergangenen Sonntag mit der bitteren 1:2-Niederlage in letzter Minute einen Rückschlag erlitten. Wie schlägt sich das Ende der Ungeschlagen-Serie auf die Laune des Oberlöwen nieder?

GERNOT MANG: Diese Niederlage tut schon sehr weh. Vor allem deshalb, weil die Mannschaft in Duisburg ein sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt hat: eines der besten bisher. Gerade vor der Pause haben wir nichts zugelassen. Dazu haben wir Pech mit dem Pfostenschuss von Kevin Volland – und dann verlierst du am Ende ein Spiel, das du nie verlieren darfst. Das ist wirklich bitter.

Sie haben im Vorfeld des Duells für Aufsehen gesorgt, als Sie bei einem weiß-blauen Kabarettabend die rhetorische Frage in den Raum geworfen haben, weshalb Sechzig nach fünf Siegen in Serie und nur einer Niederlage im Jahr 2026 nicht auch die letzten neun Spiele gewinnen solle.

Mir ging es mit meiner Aussage darum, der Mannschaft aufzuzeigen, an sich zu glauben und niemals aufzugeben. Das gilt jetzt immer noch: Wir hätten schon in Duisburg mindestens einen Punkt verdient gehabt und ich bin davon überzeugt, dass wir bald wieder Spiele gewinnen werden. Kopf hoch – und weiter geht’s!

Mang über das Toto-Pokal-Duell gegen Regensburg: "Das Spiel ist sehr wichtig für Sechzig"

Nun ist erst einmal Länderspielpause angesagt, 1860 muss am Samstag zum Totopokal-Halbfinale zum SSV Jahn Regensburg (14 Uhr). Welchen Stellenwert hat dieses Pokalduell für Sie?

Das Spiel ist sehr wichtig für Sechzig. Aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen wäre es bedeutend für den Verein, den Totopokal zu gewinnen und dadurch nach mehreren Jahren Abstinenz wieder in den DFB-Pokal einziehen zu können. Es wäre doch alleine schon für Sechzig und für jeden Löwenfan einfach schön, wieder einmal einen Titel zu gewinnen – endlich wieder einen Pokal in die Höhe stemmen zu können!

Am vergangenen Wochenende setzte es auch eine herbe Niederlage für einen "Roten": OB Dieter Reiter (SPD) hat die Stichwahl gegen Dominik Krause (Grüne) verloren und ist demnächst seinen Posten als Stadtchef los. Verspürt man als Blauer Schadenfreude, dass Reiter aufgrund seiner nicht genehmigten Nebentätigkeiten "über den FC Bayern gestolpert" ist, wie es der Comedian und Löwenfan Michael Altinger kürzlich ausgedrückt hat?

Nein, keinesfalls: Ich möchte mich ausdrücklich bei Dieter Reiter bedanken, der uns in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen bei der geplanten Sanierung des Grünwalder Stadions unterstützt hat. Er hat uns geholfen, eine neue Machbarkeitsstudie auf den Weg zu bringen und eine Ausbauvariante mit Erbbaurecht anzudenken. Herr Reiter hat viel dazu beigetragen.

Mang: "Mit Krause als Stadtchef unsere Ausbaupläne weiter vorantreiben"

Künftig müssen Sie sich in dieser Frage mit Krause an einen Verhandlungstisch setzen.

Erst einmal möchte ich Herrn Krause im Namen des TSV 1860 herzlich zur Wahl zum Oberbürgermeister gratulieren. Wir wünschen ihm viel Erfolg, ein glückliches Händchen und den nötigen Rückhalt. Herr Krause hat ja kürzlich das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue (2:1, d. Red.) besucht und gezeigt, dass er ein Herz für die Löwen hat.

Dominik Krause beim Löwen-Spiel mit Christian Waggershauser, dem Muffathallen-Chef, der lange Jahre auch Löwen-Funktionär war. © privat

Als Wahl-Giesinger hat sich Krause kürzlich ebenfalls für einen Ausbau des Grünwalders ausgesprochen und die gelebte Fankultur auf Giesings Höhen hervorgehoben, aber keine Versprechen in Aussicht gestellt hat, die er nicht halten könne. Inwieweit verändert ein neuer Stadtchef die Stadionpläne der Löwen?

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit Krause als Stadtchef unsere Ausbaupläne weiter vorantreiben können. Bisher haben wir die Gespräche ja hauptsächlich mit Herrn Reiter und Verena Dietl geführt. Wir müssen erst einmal die Koalitionsverhandlungen abwarten, aber danach wollen wir uns zeitnah mit der neuen Stadtspitze zusammensetzen, in den Gesprächen mit Krause in die Tiefe gehen und ihn abholen, damit er auf dem aktuellen Stand der Dinge ist. Wir möchten ein CO2-neutrales Stadion, wir denken auch beispielsweise daran, eine soziale Einrichtung darin unterzubringen – und ich hoffe, dass er uns dabei unterstützt.