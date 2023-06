Manfred Starke wechselt zum TSV 1860: Ein Drittliga-Fachmann mit Länderspiel-Erfahrung

Ganz viel Drittliga-Erfahrung ist in Giesing angekommen. Der TSV 1860 holt Manfred Starke fürs Mittelfeld. Doch nicht nur in der Liga hat er Minuten gesammelt – auch in einer Nationalmannschaft.

29. Juni 2023 - 13:55 Uhr | AZ

Gleich am Ball beim ersten Training mit den Löwen: Manfred Starke © sampics