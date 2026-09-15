Lokalderby zwischen FC Bayern und TSV 1860 wird auf Anraten der Polizei verschoben

Das Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern II wird aufgrund sicherheitstechnischer Bedenken verschoben.

Dieses Datum hatten sich zahlreiche Münchner Fussballfans im Kalender fett vermerkt. Der 17. Oktober 2026. An diesem Tag sollte das Lokalderby zwischen dem TSV 1860 und den Amateuren des FC Bayern stattfinden. Doch nun muss der Rot- oder Blaustift gezückt werden. Das Duell findet nun einen Tag später, am 18. Oktober um 14 Uhr im Grünwalder Stadion statt. Das gab der Bayerische Fußball Verband (BFV) bekannt.

Verschiebung hat "sicherheitstechnische Aspekte"

Der Grund für die Verschiebung: Der FC Bayern trägt am 17. Oktober (18.30) in der Allianz Arena das Topspiel gegen RB Leipzig aus. Entsprechend musste der Verband auf Anraten der Polizei reagieren. "Die Verschiebung hat sicherheitstechnische Aspekte", teilte der BFV auf AZ-Anfrage mit. Die Beamten rechnen damit, beim Hochrisikospiel zwischen Rot und Blau genug Arbeit zu haben. Es wird ein Ausnahmezustand in Giesing erwartet.

München ist heiß auf dieses Spiel. Das spürt man bereits seit Wochen. "Im ersten Freundschaftsspiel haben mich die Fans auf das Derby angesprochen", verriet Amateure-Trainer Dante vor dem Saisonstart: "Derbys sind mit mehr Emotionen und Adrenalin. Auf solche Spiele freust du dich." Die Fans der Zweitvertretung der Bayern sorgten sogar unlängst für die erste Provokation in Richtung Löwen.

Die Polizei wird beim Lokalderby reichlich vertreten sein. © IMAGO

Dante-Bayern haben in der Regionalliga noch Probleme

Am vergangenen Wochenende wurde im Auswärtsspiel beim TSV Buchbach (0:2) eine Choreografie in Form einer Stecktabelle präsentiert. Darauf: Klar, die eigene Mannschaft auf Rang eins. Der TSV 1860 dagegen nur auf Platz 14. Das Wappen des Löwen hatten sie leicht abgeändert. Ein Fadenkreuz wurde auf das Logo gezeichnet, dazu die Zahl "1860" in "1859+1" umgeschrieben. Das ist gelebte Rivalität.

In der Realität sieht die Tabelle allerdings anders aus. Während die Löwen vor dem neunten Spieltag der Regionalliga auf Rang sechs standen, befanden sich die Bayern auf Platz 15. Wenngleich Dante seinen Job mit viel Leidenschaft ausübt, soll er nach AZ-Informationen noch kommunikative Probleme haben. Der junge Trainer und sein Team sind noch keine Einheit. Die Chance auf Bigpoints für Sechzig?

Noch nicht auf einer Wellenlänge mit seinem Team: Bayern-Trainer Dante. © IMAGO

TSV 1860 wirkt gefestigter als der FC Bayern

Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar hat zwar ebenfalls noch Baustellen, wirkt aber bereits gefestigter. "Verbesserungspotenzial gibt es immer", meinte der Coach jüngst. Ein Sieg gegen den FC Bayern könnte zusätzliche Kräfte freisetzen. Und wäre Balsam für die Löwen-Seele. Denn zur Wahrheit gehört auch: Die beiden Lokalderbys in der U17 und der U19 gingen in dieser Saison an den FC Bayern.

Am vergangenen Wochenende siegte die Mannschaft von Trainer Leonhard Haas mit 3:1 an der Grünwalder Straße, Ende August gewann ausgerechnet das Team von Ex-Löwe Lars Bender am Bayern-Campus gegen Sechzigs U17 mit 3:2. Da wäre ein Sieg im wichtigsten Stadtderby natürlich eine gelungene Revanche. Die Fans der Löwen werden jedenfalls ebenfalls alles geben, um ein besseres Ende nach dem letzten Absturz in die Regionalliga zu erleben.

v.li.: Dennis Dressel TSV 1860 München, 14 Remy Vita Bayern München, FCB, 2 Marius Willsch TSV 1860 München, 25 im Zweikampf, Duell, duel, tackle, Dynamik, Action, Aktion, 09.01.2021, München Deutschland, Fussball, 3. Liga, FC Bayern München II - TSV 1860 München, DFB/DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. *** f li Dennis Dressel TSV 1860 Munich, 14 Remy Vita Bayern Munich, FCB, 2 Marius Willsch TSV 1860 Munich, 25 in duel, duel, tackle, dynamic, action, 09 01 2021, Munich Germany , Football, 3 Liga, FC Bayern Munich II TSV 1860 Munich, DFB DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QUASI VIDEO xslx © IMAGO

Dressel hat bereits Lokalderby-Erfahrung

Zur Erinnerung: 2017 verloren die Giesinger um Marco Hiller, Markus Ziereis und Sascha Mölders das Hinspiel mit 0:1 (Torschütze: Fabian Benko). Auch im Rückspiel musste sich der Löwe dem FC Bayern mit 1:3 geschlagen geben. In den drei Heimspielen konnte man in der Liga insgesamt noch keinen einzigen Sieg einfahren. Im vergangenen Lokalderby in der Saison 2020/21, Fans waren damals aufgrund der Corona-Pandemie nicht zugelassen, stand zumindest ein 2:2 auf der Anzeigetafel des Grünwalder Stadions.

Damals trafen Mölders und Philipp Steinhart jeweils per Strafstoß für Sechzig. Auch Dennis Dressel stand damals auf dem Platz. Und der weiß auch noch, wie man Lokalderbys gewinnt. Beim letzten Sieg gegen den FC Bayern II (2:0 im Januar 2021) wurde Sechzigs aktueller Kapitän eingewechselt. Sollte es also Spieler geben, die nicht wissen, was ein Sieg im wohl wichtigsten Saisonspiel bedeutet, dürfte Dressel eine gute Anlaufstelle sein. Er kann die Bedeutung erklären, die dieses Spiel für die Stadt und seine Fußballfans hat. Nämlich eine sehr große.