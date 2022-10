Löwen-Filiale Bayreuth: Brisantes Wiedersehen mit Ex-Sechzgern

Wenn am Samstag die SpVgg Bayreuth auf den TSV 1860 trifft, kommt es auch zum Duell mit zahlreichen Ex-Löwen.

München - Man hätte denken können, am Montagabend traf eine Auswahl an ehemaligen Spielern des TSV 1860 auf den Halleschen FC. Es stand aber die SpVgg Bayreuth, die sich am Ende Halle mit 0:3 geschlagen geben musste, auf dem Platz.

Mit Moritz Heinrich, Jann George, Nico Andermatt, Markus Ziereis und Felix Weber kamen am Montag gleich fünf Ex-Löwen für die Oberfranken zum Einsatz. Mittelstürmer Ziereis wurde in der 66. Minute eingewechselt, die übrigen Ex-Löwen standen in der Startelf.

Weber, Ziereis und Andermatt waren 2018 beim 1860-Aufstieg dabei

Am kommenden Spieltag kommt es nun in Bayreuth zum brisanten Wiedersehen mit den Sechzgern. Der TSV 1860 ist am Samstag (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) zu Gast beim Schlusslicht der 3. Liga. Ob der Tabellenzweite aus Giesing bei den ehemaligen Teamkollegen Gnade vor Recht walten lässt? Wohl kaum, denn die Löwen wollen in dieser Spielzeit unbedingt die Zweitliga-Rückkehr perfekt machen.

Bei der bislang letzten Aufstiegsfeier auf Giesings Höhen waren auch noch Weber, Ziereis und Andermatt Teil des Löwen-Rudels. 1860-Urgestein Weber führte die Löwen als Kapitän 2018 in die 3. Liga und absolvierte insgesamt 54 Spiele für Sechzig in Deutschlands dritthöchster Spielklasse. Bei den Oberfranken, für die er seit Sommer 2021 aufläuft, ist er in der Innenverteidigung gesetzt. Auch Andermatt, der von 2015 bis 2018 für 1860 spielte, nimmt im Mittelfeld der Bayreuther eine zentrale Rolle ein.

Schaffte 2018 unter Bierofka den Aufstieg in die 3. Liga: Nico Andermatt. © Archivbild Rauchensteiner/Augenklick

Ziereis traf 2018 gegen Bayreuth im 1860-Dress

Insgesamt neun Jahre ging Ziereis für die Löwen auf Torejagd und hatte in der vergangenen Saison mit insgesamt 21 Treffern maßgeblichen Anteil am Aufstieg der SpVgg. In der 3. Liga kommt der 30-Jährige aktuell zumeist als Joker zum Einsatz.

Ging neun Jahre für den TSV 1860 auf Torejagd: Markus Ziereis. © Rauchensteiner/Augenklick

Allrounder Heinrich, der aus der Nachwuchsabteilung der Sechzger stammt, durfte in den letzten zwei Spielen über die volle Distanz für die Bayreuther ran.

George stand 2013 kurzzeitig bei der 1860-Reserve unter Vertrag, blieb aber verletzungsbedingt ohne Punktspiel-Einsatz. Kurz vor Transferschluss wechselte der 30-Jährige von Aue nach Bayreuth und duelliert sich seitdem mit Ziereis um den Platz im Sturmzentrum. Ziereis war es auch, der beim bisher letzten Aufeinandertreffen 2018 zwischen 1860 und Bayreuth traf: Damals noch im Löwen-Dress beim 4:1-Sieg des TSV in der Regionalliga Bayern. Ob er auch am Samstag gegen seinen Ex-Klub trifft?