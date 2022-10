Nächster Gegner des TSV 1860: Bayreuth verliert erneut, zeigt sich aber angriffslustig

Das Montagabendspiel der 3. Liga hat die SpVgg Bayreuth mit 0:3 gegen Halle verloren. Nun hat sich der Tabellenletzte für die Partie am Samstag gegen den TSV 1860 einiges vorgenommen.

München - Die SpVgg Bayreuth hat das Kellerduell der 3. Liga am Montagabend klar mit 0:3 gegen den Halleschen FC verloren und bleibt damit Tabellenletzter.

"Wir waren zu oft zweiter Sieger in den Zweikämpfen – und schaffen es nicht, Tore zu machen", sagte Bayreuths-Trainer Thomas Kleine nach der Partie bei "Magenta Sport", schickte aber direkt eine Kampfansage hinterher. "Wir sind eine Mannschaft, die immer wieder aufsteht, das haben wir in dieser Saison schon oft genug bewiesen. Wir wollen am Samstag auf jeden Fall punkten."

Bayreuth erhöht Zuschauerkapazität

Kommender Gegner ist nämlich der TSV 1860: Der Tabellenzweite aus München ist am Samstag (14 Uhr, BR, Magenta Sport und im AZ-Liveticker) zu Gast beim Aufsteiger aus Oberfranken. Bayreuth feierte bisher lediglich zwei Saisonsiege und hat seit vier Spieltagen die rote Laterne inne. Der Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt aktuell vier Zähler.

Für das bayerische Derby am Samstag gegen die Löwen haben sich die Bayreuther aber scheinbar einiges vorgenommen. Auch die Zuschauerkapazität wurde gegen 1860 auf 12.000 Fans erhöht. Ursprünglich sieht das Hans-Walter-Wild-Stadion der Oberfranken eine Zulassung für 10.001 Anhänger vor. Der Gästeblock ist mit 2.850 Löwen-Fans bereits ausverkauft.