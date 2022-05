Löwen-Eigengewächs bleibt: Niklas Lang verlängert beim TSV 1860

Offiziell! Der TSV 1860 hat den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Niklas Lang verlängert.

München - Der TSV 1860 schafft weiter Fakten für die kommende Saison! Niklas Lang hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Löwen verlängert. Dies teilten die Sechzger am Freitagmorgen mit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

"Niki hat trotz seiner jungen Jahre bereits in einigen Spielen und Einsätzen gezeigt, was in ihm steckt. Daher sind wir froh, dass ein weiterer Spieler aus unserem die Bayerische Junglöwen NLZ den nächsten Schritt gemeinsam mit unserem Team geht, um die Ziele gemeinschaftlich zu verwirklichen", wird Günther Gorenzel in einer Mitteilung zitiert.

"Bin sehr glücklich": Niklas Lang seit 2014 bei den Löwen

Über die Vertragslaufzeit wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart. Der Innenverteidiger war 2014 von der SpVgg Unterhaching in die Nachwuchsabteilung der Sechzger gewechselt. Im Sommer 2019 wurde Lang im Alter von 17 Jahren mit einem Profivertrag ausgestattet, in der vergangenen Spielzeit absolvierte er 22 Drittliga-Spiele.

"Ich bin sehr glücklich den Vertrag bei meinem Herzensverein verlängern zu können und die nächsten Schritte meiner Karriere bei den Löwen machen zu können", sagt der 19-Jährige zu seiner Vertragsverlängerung.