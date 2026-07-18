Langjähriger 1860-Sponsor bereit für Verbleib: "Wollen weiter an Sechzigs Seite sein"

"Wir bleiben den Löwen treu, wenn sie das wollen", sagt Häusler-Boss Rappl der AZ und will Sechzigs Premiumpartner bleiben.

Fakt ist: Der TSV 1860 musste den zweiten Zwangsabstieg in neun Jahren in die Regionalliga Bayern hinnehmen, was den Ausstieg von Hauptsponsor "die Bayerische" nach sich gezogen hat. Ein langjähriger Löwen-Sponsor möchte dagegen einen anderen Weg gehen: Premium-Partner Häusler.

"Als wir gemerkt haben, dass es mit den Löwen durch den Absturz leider den Bach runtergeht und auch noch der Hauptsponsor den Blauen den Rücken gekehrt hat, haben wir uns gesagt: Wir machen das anders. Wir bleiben den Löwen treu, wenn sie das auch wollen", sagt Michael Rappl, Geschäftsführer von Häusler Automobile, der AZ und fasst seine Löwen-Liebe mit einem Spruch zusammen: "Gerade, wenn der Wind von vorne bläst, darfst du nicht rückwärts laufen. Wir wollen auch weiterhin an Sechzigs Seite sein und einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es bald wieder vorwärtsgeht."

Sponsoring lief Ende Juni aus: Noch keine Kontaktaufnahme von 1860 zu Häusler

Häusler war im Jahr 2022 in der Amtszeit von Finanzboss Marc-Nicolai Pfeifer Automobilpartner der Giesinger geworden. 2024 wurde die "bestens passende Partnerschaft mit Pferdestärke und Löwenkraft" um zwei weitere Jahre verlängert.

Bessere Zeiten: Rappl (r.) mit Ex-Löwen-Finanzboss Pfeifer. © IMAGO/Ulrich Wagner

Nun ist der Kontrakt am 30. Juni ausgelaufen, eine Kontaktaufnahme seitens 1860 sei bislang nicht erfolgt. Weil die Zukunft von Vermarkter Infront ungeklärt ist und Häusler keinen anderen Ansprechpartner hat, wählt Rappl nun den Gang an die Öffentlichkeit: "Wir würden damit auch gerne ein Zeichen setzen und anderen Sponsoren zeigen: Gerade jetzt ist es wichtig, zusammenzuhalten!"

Rappl freut sich über Deniz-Verbleib

Den bitteren Absturz und die Insolvenzanmeldung der ausgegliederten Profifußballabteilung hat Rappl mit Ungläubigkeit verfolgt: "Wir waren überrascht und haben bis zuletzt gehofft, dass man noch zusammenfindet. Wer am Scheitern der Verhandlungen schuld war oder ob es an der Sturheit von Investor Hasan Ismaik lag, möchte ich nicht bewerten."

Nun sei Rappl "froh, dass Tunay Deniz unterschrieben hat und die Steine ins Rollen kommen". Geht es nach Partner Häusler, sitzen auch künftig die Löwen-Funktionäre in einem Opel, Honda, Mazda, Citroen, oder weiteren Marken des Fuhrparks.