Die Merchandising-GmbH des TSV 1860 hat ein Oktoberfest-Trikot vorgestellt. Dieses ist zwar mit Löwen versehen, allerdings auch zehn Euro teurer als das Heimjersey von Sechzig.

Wird in dieser Saison wohl nicht im Wiesn-Trikot auflaufen: Florian Niederlechner.

Am Samstag startet in München das Oktoberfest. Und da gehörte es in den letzten Jahren zur Tradition, dass der Löwe bei den Wiesn-Heimspielen in einem Sondertrikot aufläuft. Am Sonntag (15 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg II wird das aber nicht passieren.

Societas und TSV 1860 haben aktuell Heim- und Auswärtstrikot

Der neue Ausrüster des TSV 1860, Societas, war mit dem Heim- und Auswärtstrikot beschäftigt. Zeitlich bedingt war ein Oktoberfest-Jersey da wohl nicht mehr drin. Das soll aber nicht heißen, dass es nicht doch noch eines gibt.

Weiß gehalten: Das Wiesn-Trikot der Merchandising GmbH. © Fanshop TSV 1860

Kurioserweise hat die Merchandising-GmbH von Hasan Ismaik mit dem alten Ausrüster Joma ein Sondertrikot nun in den Verkauf gegeben. "Das neue Wiesn-Trikot von Joma begleitet dich ins Stadion, zum Public Viewing oder einfach zum Sportabend mit Freunden", heißt es im Online-Shop.

Sondertrikot kostet 89,99 Euro

Das Trikot ist weiß gehalten und hat einen blauen Streifen mit Rautenmuster. Kostenpunkt: 89,99 Euro. Zum Vergleich: Das Trikot, das die Löwen aktuell in der Regionalliga tragen, kostet zehn Euro weniger (79 Euro).