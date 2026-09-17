Kurios und deutlich teurer als das Heimtrikot: Ismaik-Fanshop stellt Oktoberfesttrikot vor
Am Samstag startet in München das Oktoberfest. Und da gehörte es in den letzten Jahren zur Tradition, dass der Löwe bei den Wiesn-Heimspielen in einem Sondertrikot aufläuft. Am Sonntag (15 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg II wird das aber nicht passieren.
Societas und TSV 1860 haben aktuell Heim- und Auswärtstrikot
Der neue Ausrüster des TSV 1860, Societas, war mit dem Heim- und Auswärtstrikot beschäftigt. Zeitlich bedingt war ein Oktoberfest-Jersey da wohl nicht mehr drin. Das soll aber nicht heißen, dass es nicht doch noch eines gibt.
Kurioserweise hat die Merchandising-GmbH von Hasan Ismaik mit dem alten Ausrüster Joma ein Sondertrikot nun in den Verkauf gegeben. "Das neue Wiesn-Trikot von Joma begleitet dich ins Stadion, zum Public Viewing oder einfach zum Sportabend mit Freunden", heißt es im Online-Shop.
Sondertrikot kostet 89,99 Euro
Das Trikot ist weiß gehalten und hat einen blauen Streifen mit Rautenmuster. Kostenpunkt: 89,99 Euro. Zum Vergleich: Das Trikot, das die Löwen aktuell in der Regionalliga tragen, kostet zehn Euro weniger (79 Euro).
- Themen:
- 1. FC Nürnberg
- Hasan Ismaik
- Oktoberfest
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen