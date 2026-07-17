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Kurios: Ismaik-Fanshop verkauft 1860-Trikots für die 3. Liga

Der Fanshop von Hasan Ismaik stellt ein neues Trikot vor, das wohl nie getragen werden wird. Für fast 90 Euro bekommt man ein Leibchen von Ex-Ausrüster Joma mit Ex-Sponsor "die Bayerische" auf der Brust. Beflocken lassen sich die Leibchen nicht.
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1860-Investor Hasan Ismaik.
1860-Investor Hasan Ismaik. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die derzeitige Situation beim TSV 1860 treibt schon so einige seltsame Blüten, doch diese Aktion sorgt bei Fans und Beobachtern nun richtig für Stirnrunzeln: Der offizielle Fanshop von Hasan Ismaik, der durch dessen Merchandising GmbH betrieben wird, hat ein neues Heimtrikot veröffentlicht – das wurde allerdings für die 3. Liga produziert, in der die Löwen bekanntlich in der kommenden Saison nicht antreten werden. Heißt: Das Leibchen wird – sollte nichts völlig Unvorhergesehenes passieren – nie getragen werden!

1860-Shop verkauft Trikots mit Ex-Sponsor von ehemaligem Ausrüster

Wer will, kann sich das hellblaue Trikot mit weißem Kragen für schlanke 89,99 Euro ab sofort sichern. Ebenfalls kurios: auf den Shirts ist noch immer das Logo von Ex-Sponsor "die Bayerische", der sein Engagement bei 1860 nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga per Sonderkündigung beendet hat. Hersteller des Trikots ist das spanische Unternehmen Joma, mit dem die Zusammenarbeit zuletzt ebenfalls beendet wurde.

Beflocken lassen sich die Leibchen übrigens nicht. "Bis auf weiteres ist aus logistischen Gründen keine Beflockung möglich", heißt es dazu auf der Website des offiziellen Ismaik-Shops. Nach der eingeleiteten Insolvenz verfügt die KGaA aber ohnehin über keine Spieler mehr, deren Namen auf die Rückseite der Shirts gedruckt werden könnten.

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3 Kommentare
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  • whiteandblue60 vor 12 Minuten / Bewertung:

    Hasan macht halt Hasansachen

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  • Chris_1860 vor 12 Minuten / Bewertung:

    Der nächste kaufmännische Volltreffer vom GröLaZ. Keiner wird das Zeug der Merch mehr kaufen.

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  • Hausgeist vor 19 Minuten / Bewertung:

    Also nicht das ich mich nach bald 40 Jahren als 60er Fan noch gross was überraschen oder gar schockieren könnte,aber mir sind halt schon der chaotischste Verein Europas…also stört mich auch nicht weiter ,wollte es nur mal festhalten.

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