Kurios: Ismaik-Fanshop verkauft 1860-Trikots für die 3. Liga

Der Fanshop von Hasan Ismaik stellt ein neues Trikot vor, das wohl nie getragen werden wird. Für fast 90 Euro bekommt man ein Leibchen von Ex-Ausrüster Joma mit Ex-Sponsor "die Bayerische" auf der Brust. Beflocken lassen sich die Leibchen nicht.

Die derzeitige Situation beim TSV 1860 treibt schon so einige seltsame Blüten, doch diese Aktion sorgt bei Fans und Beobachtern nun richtig für Stirnrunzeln: Der offizielle Fanshop von Hasan Ismaik, der durch dessen Merchandising GmbH betrieben wird, hat ein neues Heimtrikot veröffentlicht – das wurde allerdings für die 3. Liga produziert, in der die Löwen bekanntlich in der kommenden Saison nicht antreten werden. Heißt: Das Leibchen wird – sollte nichts völlig Unvorhergesehenes passieren – nie getragen werden!

1860-Shop verkauft Trikots mit Ex-Sponsor von ehemaligem Ausrüster

Wer will, kann sich das hellblaue Trikot mit weißem Kragen für schlanke 89,99 Euro ab sofort sichern. Ebenfalls kurios: auf den Shirts ist noch immer das Logo von Ex-Sponsor "die Bayerische", der sein Engagement bei 1860 nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga per Sonderkündigung beendet hat. Hersteller des Trikots ist das spanische Unternehmen Joma, mit dem die Zusammenarbeit zuletzt ebenfalls beendet wurde.

Beflocken lassen sich die Leibchen übrigens nicht. "Bis auf weiteres ist aus logistischen Gründen keine Beflockung möglich", heißt es dazu auf der Website des offiziellen Ismaik-Shops. Nach der eingeleiteten Insolvenz verfügt die KGaA aber ohnehin über keine Spieler mehr, deren Namen auf die Rückseite der Shirts gedruckt werden könnten.