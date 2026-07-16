TSV 1860 präsentiert neuen Ausrüster – brisante Ankündigung von Ismaik-Shop

Der TSV 1860 hat erneut einen neuen Ausrüster. Die neue Spielbetriebsgesellschaft der Löwen verkündet die Partnerschaft mit einem Münchner Unternehmen.

Joma war in der vergangenen Saison Ausrüster des TSV 1860.

Kurz vor dem Saisonstart der nächste Löwen-Hammer! "Societas.club" wird neuer Ausrüster der Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 zur neuen Spielzeit.

"Die Zusammenarbeit geht über mindestens drei Spielzeiten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und alles was kommt!", heißt es in einem kurzen Statement auf der Instagram-Seite.

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Trennen sich die Sechzger damit nach nur einem Jahr wieder von Ausrüster Joma, die im Mai 2025 die Zusammenarbeit mit Nike bei den Löwen ablösten? So ganz eindeutig ist das nicht zu beantworten, denn der Vertrag mit Joma besteht mit der KGaA, der bis 2029 laufende neue Deal mit Societas mit der Spielbetriebs-GmbH.

Societas steckt bereits hinter dem e.V.-Fan-Trikot aus dem vergangenen Jahr sowie dem 125 Jahre Jubiläumstrikot des TSV 1860. Außerdem sind sie für die Radsport-Outfits der Löwen zuständig.

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Bemerkenswert und brisant zugleich: Nahezu parallel veröffentlichte der offizielle Fanshop des TSV 1860 ein Video auf Instagram, das auf das neue Home-Trikot hindeuten könnte. Allerdings vermutlich aus dem Hause Joma, wie schon das (eigentlich) "neue" Auswärtstrikot, das bis dato aber noch gar nicht verwendet wurde.