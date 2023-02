Krise bei den Löwen: Grünwalder Stadion gegen Verl nicht ausverkauft!

Die sportliche Misere beim TSV 1860 wirkt sich nun wohl auch auf die Zuschauerzahlen im Grünwalder Stadion aus. Vor dem Spiel gegen den SC Verl gibt es nämlich noch Tickets für das Spiel zu kaufen.

München - Nur ein magerer Sieg aus fünf Spielen im Jahr 2023 und auf Tabellenplatz acht abgerutscht. Nun wirkt sich dieser sportliche Negativtrend wohl auch auf die Fans aus. Grund: Das Spiel gegen den SC Verl (Sonntag, 13.00 Uhr, live auf Magenta Sport und im AZ-Liveticker) ist erstmals in dieser Saison nicht ausverkauft. Das schrieb der Verein auf seiner Homepage.

Löwen-Fans können Tickets an der Tageskasse und im Online-Ticketshop kaufen

Deshalb wird es am Spieltag ab 11:00 Uhr eine Tageskasse am Stadion geben, an der sich letzte Löwen-Fans eine Karte für das Duell gegen den Tabellenzwölften kaufen können. Alternativ können im Online-Ticketshop der Giesinger noch Steh- und Sitzplatzkarten erworben werden.