Krause spricht nach Löwen-Gipfel im Rathaus: Was er sagt – und was nicht

Am Mittwochnachmittag war 1860-Präsident Gernot Mang im Rathaus zu Gast. Was hinterher zu erfahren war. Und was OB Dominik Krause zur Lage bei den Löwen mitteilt.

10. Juni 2026 - 16:34 Uhr

Gernot Mang, Präsident TSV 1860 München li. und Dominik Krause, Oberbürgermeister der Stadt München re. die sich Morgen zu einem Treffen im Münchner Rathaus verabredet haben. © Imago/ Ulrich Wagner