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Krause spricht nach Löwen-Gipfel im Rathaus: Was er sagt – und was nicht

Am Mittwochnachmittag war 1860-Präsident Gernot Mang im Rathaus zu Gast. Was hinterher zu erfahren war. Und was OB Dominik Krause zur Lage bei den Löwen mitteilt.
Felix Müller
Felix Müller |
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Gernot Mang, Präsident TSV 1860 München li. und Dominik Krause, Oberbürgermeister der Stadt München re. die sich Morgen zu einem Treffen im Münchner Rathaus verabredet haben.
Gernot Mang, Präsident TSV 1860 München li. und Dominik Krause, Oberbürgermeister der Stadt München re. die sich Morgen zu einem Treffen im Münchner Rathaus verabredet haben. © Imago/ Ulrich Wagner

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