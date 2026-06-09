Exklusiv Die Stadt will dem TSV 1860 helfen: OB Krause lädt Mang zum Krisengipfel ins Rathaus ein

Dieser Tage ist 1860-Präsident Gernot Mang Dauergast im Rathaus. Die AZ erklärt, was die Löwen mit der Stadt zu klären haben. Und wie sich Dominik Krause jetzt einschaltet.

09. Juni 2026 - 17:10 Uhr

Dominik Krause (Grüne) lädt die Löwen zum Gipfel ins Rathaus. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa