Köllner vor Zwickau-Duell selbstbewusst: "Haben genug Kampfeslust!"

1860-Trainer Michael Köllner zeigt sich vor dem Zwickau-Duell selbstbewusst - und setzt auf eine Reaktion seiner Mannschaft.

München - Zwei Pleiten in Folge, vier Spiele ohne Sieg: Wie die Zahlen belegen, befindet sich der TSV 1860 im Abwärtstrend.

Selbst, wenn Trainer Michael Köllner zuletzt beim 0:2 seiner Sechzger gegen den Halleschen FC in Sachen Siegeswillen eine Reaktion gesehen haben will, meinten Präsident Robert Reisinger in seinem "Bild"-Interview und viele Löwen-Fans eher: Das war nur ein Reaktiönchen.

"Ich werfe keinen Spieler zum Fraß vor"

Gut für den TSV 1860: Schon am Samstag steht das nächste Auswärtsspiel beim FSV Zwickau an (14 Uhr live bei Magenta Sport und im AZ-Liveticker). Und da kann es nur eine Marschroute geben: Reaktion - jetzt aber richtig!

Anstelle seine Kicker ebenfalls zu kritisieren, entgegnete Köllner: "Ich werfe keinen Spieler zum Fraß vor. Es liegt nicht an der Qualität, die letzten Spiele haben mit der Mannschaft etwas gemacht." Der Oberpfälzer meint damit die beiden weggeschenkten Spiele nach der Siegesserie (vier Spiele in Folge) gegen Braunschweig und Meppen sowie die Entstehungsweise der Pleiten gegen Türkgücü und Halle. Köllner sieht nun eine "Bringschuld" seiner Mannschaft und verspricht bei der Findung seiner Startelf: "Wir werden bei der Auswahl der Spieler schauen, wer dem Ganzen gewachsen ist."

Innenverteidiger Semi Belkahia ist nicht mit von der Partie, der Abwehrspieler fehlt aufgrund der ärgerlichen Gelbsperre, welche die Fehlentscheidung vor dem Elfmeterpfiff zum 0:2 gegen Halle nach sich zieht. Ansonsten müssten sich die Köllner-Kicker mit wiedergefundener Überzeugung und vielleicht auch ein bisserl Wut im Bauch mit allen Mitteln gegen eine neuerliche Pleite stemmen. Ihr Trainer ist jedenfalls sicher:

"Die Mannschaft lebt und ist gewillt, die Punkte zu holen"

"Wir verspüren noch genug Kampfeslust! Die Mannschaft lebt und ist gewillt, die Punkte zu holen." Gegner Zwickau liegt mit 32 Punkten auf Rang 13 und damit relativ knapp über dem Strich. "Zwickau spielt einen unerbittlichen Fußball. Da werden wir eine schlagkräftige, griffige Mannschaft brauchen mit einer guten Abwehrformation gegen die langen Zwickauer Bälle."

Köllner hätte wohl kein Problem damit, wenn FSV-Kollege Joe Enochs nach dem Duell erklären muss, warum und weshalb es nicht zum Sieg gereicht hat.