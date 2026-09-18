Kein Bierverbot für die Löwen: TSV 1860 stimmt sich mit Oktoberfesthits auf Nürnberg-Spiel ein

Der TSV 1860 stimmt sich mit Wiesn-Hits auf das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg II ein. Coach Alper Kayabunar: "Wir wollen das Heimspiel natürlich auch gewinnen, damit den Fans das Bier auf der Wiesn noch besser schmeckt."

Als Alper Kayabunar am Freitag um 9.30 Uhr im Pressestüberl der Löwen auf seinem Podiumsplatz saß, dröhnte eine Etage tiefer schon ein berühmter Hit von Neil Diamond aus den Boxen. "Sweeeet Caroliiiine, oh, oh ooooh, good times never seemed so good!"

Löwen wollen Fans ein Schmankerl zur Wiesn bieten

Als auch noch der Klassiker "Country Roads" von John Denver und der relativ neue Song "Cordula Grün" von Josh ertönten, war klar: Die Löwen stimmen sich mit den bekannten Wiesn-Hits schon mal lautstark auf das Wochenende ein. Am Samstag beginnt das 191. Oktoberfest, am Sonntag begeht der TSV 1860 sein Wiesn-Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg II.

Da kam selbst der Cheftrainer der Sechzger nicht aus, über die fünfte Jahreszeit zu reden. "Für uns ist jedes Spiel wichtig, aber wir wollen das Heimspiel natürlich auch gewinnen, damit den Fans das Bier auf der Wiesn noch besser schmeckt und man noch mehr Freude an der Wiesn hat", sagte der 40-Jährige über das Duell der Sechzger, das natürlich ganz im Zeichen der Wiesn steht.

Löwen haben kein Bierverbot

Apropos: Eine Vorgabe, ob und wie viel Alkohol seine Spieler konsumieren dürfen, hat Kayabunar nicht getätigt. "Eine Ansage gibt es nicht, wir sind ja Profis genug und viele Spieler kommen ja aus München", sagte der Coach auf AZ-Nachfrage. Ein bisserl flüssiges Wiesn-Doping ist also auch erlaubt für die Löwen, selbstverständlich am liebsten als Sieger-Bierchen nach dem Duell mit dem FCN.

Florian Niederlechner und seine Mitspieler haben kein Bierverbot auf dem Oktoberfest. © IMAGO

Der traditionelle und offizielle Wiesn-Besuch der Mannschaft, des Trainerstabs und der Funktionäre der Blauen im Hacker-Festzelt findet übrigens erst am 29. September statt, drei Tage nach dem Auswärts-Derby beim SV Wacker Burghausen.

Ismaik-Fanshop bringt teures Wiesntrikot auf den Markt

Kurios: Kult-Fan Svend Friderici posierte für das neue Wiesn-Trikot der Merchandising GmbH von Alt-Ausrüster Joma mit der Aufschrift von Ex-Sponsor "Die Bayerische", die Investor Hasan Ismaik gehört – das aufgrund der Insolvenz der KGaA vom Team der neuen Spielbetriebsgesellschaft der Sechzger aber nie getragen werden wird. Satter Preis: 89,99 Euro. Die neue Fußball-Firma, die in Fürth endlich das neue Auswärts-Trikot von Neu-Ausrüster Societas getragen hat, soll am Samstag wieder die Heimtrikots überziehen – entgegen anderslautender Infos noch ohne Namen.