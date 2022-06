Jetzt auch für Mitglieder: Dauerkartenverkauf beim TSV 1860 geht in die nächste Runde

Am Donnerstag ist die zweite Verkaufsphase für die Dauerkarten des TSV 1860 gestartet. Wer einen Stammplatz im Grünwalder Stadion möchte, muss Mitglied (und schnell) sein.

Wer eine Dauerkarte will, sollte sich beeilen.

München - 9.700 Dauerkarten hat der TSV 1860 in der ersten Phase – exklusiv für Dauerkarten-Besitzer der Vorsaison – verkauft. Am Donnerstag startete nun die zweite Verkaufsphase. Jetzt können auch Vereinsmitglieder sowie registrierte Fanclubs der Sechzger Tickets erwerben.

Wer an einer Dauerkarte interessiert ist, sollte sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen, die Obergrenze für Dauerkarten im Grünwalder beträgt rund 11.500. Bleiben also nur noch etwa 1.800 Tickets.

"Zusätzlich gilt nach wie vor: Mit jeder Dauerkarte unterstützt ihr die Kaderplanung des TSV 1860 München. Jede einzelne Dauerkarte hilft dabei!", schreiben die Löwen in einer Mitteilung von Donnerstag. In Sachen Kaderplanung hat sich bei Sechzig ja schon einiges getan: In nur 15 Tagen wurden gleich sieben neue Spieler verpflichtet!

Dauerkarten können online gekauft werden oder persönlich im Kartenvorverkauf an der Grünwalder Straße.