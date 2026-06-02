"Jeder arbeitet besonders hart": Ismaik gibt Update zum 1860-Kampf um die Lizenz

Am Mittwoch entscheidet sich das Schicksal des TSV 1860. Dritte Liga oder Regionalliga – es hängt an 2,7 Millionen Euro. Investor Hasan Ismaik zeigt sich verhalten positiv gestimmt.

Die Uhr tickt erbarmungslos gegen den TSV 1860. Bis Mittwoch müssen die Löwen mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro ihre Liquidität beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nachweisen. Noch ist nicht klar, ob der umstrittene Investor Hasan Ismaik im Dauerzwist mit dem Mutterverein um Präsident Gernot Mang einmal mehr bereit ist, die finanzielle Lücke zu schließen.

1860 bangt um Drittliga-Lizenz – Ismaik äußert sich verhalten positiv

Sollte sich Ismaik weigern, müsste der angeschlagene Traditionsverein zum zweiten Mal nach 2017 den bitteren Gang in die Viertklassigkeit antreten – und das ausgerechnet 60 Jahre nach ihrem Meistertitel, den sie zuletzt mit einigen Helden von damals feierten. Dabei bemühte auch Mang die große Tradition. "Wir gehören nicht dauerhaft in die dritte Liga", sagte er – und: "Wir gehören schon gar nicht in die vierte Liga."

Gegenüber der „SZ“ ließ der Investor am Dienstagnachmittag zumindest verlautbaren: „Ich denke, wir bleiben in der dritten Liga, und jeder arbeitet besonders hart, um in der dritten Liga zu bleiben.“ Die Anwälte beider Gesellschafter verhandeln demnach mit dem DFB, wobei auch ausgelotet werden muss, welche der Ismaik-Forderungen mit Blick auf die 50+1-Regel überhaupt umgesetzt werden können.

Würzburg löst letztes Drittliga-Ticket – und was ist mit 1860?

Seit Montagabend ist die Zusammensetzung der Dritten Liga in der Saison 2026/27 jedenfalls komplett, die Würzburger Kickers sicherten sich mit einem 2:1-Sieg im Rückspiel gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig den Aufstieg. Bereits das Hinspiel hatten die Franken 1:0 gewonnen und freuen sich somit auf Gegner wie Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock, Alemannia Aachen – und auch wieder den TSV 1860? Das entscheidet sich wie erwähnt am Mittwoch.

Wie es für die Löwen bei einem Lizenzentzug weitergeht, weiß aktuell keiner. Angeblich besitzen nur acht Spieler aus dem Drittligakader auch Verträge für die Regionalliga, in der stattdessen Gegner wie der TSV Buchbach, die DJK Vilzing oder der VfB Eichstätt warten würden.

3. Liga 2026/27

Regionalliga Bayern 2026/27