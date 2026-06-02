AZ-Plus

"Jeder arbeitet besonders hart": Ismaik gibt Update zum 1860-Kampf um die Lizenz

Am Mittwoch entscheidet sich das Schicksal des TSV 1860. Dritte Liga oder Regionalliga – es hängt an 2,7 Millionen Euro. Investor Hasan Ismaik zeigt sich verhalten positiv gestimmt.
AZ mit dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Rettet Hasan Ismaik den Löwen die Drittliga-Zugehörigkeit?
Rettet Hasan Ismaik den Löwen die Drittliga-Zugehörigkeit? © IMAGO/Ulrich Wagner (www.imago-images.de)

Die Uhr tickt erbarmungslos gegen den TSV 1860. Bis Mittwoch müssen die Löwen mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro ihre Liquidität beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nachweisen. Noch ist nicht klar, ob der umstrittene Investor Hasan Ismaik im Dauerzwist mit dem Mutterverein um Präsident Gernot Mang einmal mehr bereit ist, die finanzielle Lücke zu schließen.

1860 bangt um Drittliga-Lizenz – Ismaik äußert sich verhalten positiv

Sollte sich Ismaik weigern, müsste der angeschlagene Traditionsverein zum zweiten Mal nach 2017 den bitteren Gang in die Viertklassigkeit antreten – und das ausgerechnet 60 Jahre nach ihrem Meistertitel, den sie zuletzt mit einigen Helden von damals feierten. Dabei bemühte auch Mang die große Tradition. "Wir gehören nicht dauerhaft in die dritte Liga", sagte er – und: "Wir gehören schon gar nicht in die vierte Liga."

Gegenüber der „SZ“ ließ der Investor am Dienstagnachmittag zumindest verlautbaren: „Ich denke, wir bleiben in der dritten Liga, und jeder arbeitet besonders hart, um in der dritten Liga zu bleiben.“ Die Anwälte beider Gesellschafter verhandeln demnach mit dem DFB, wobei auch ausgelotet werden muss, welche der Ismaik-Forderungen mit Blick auf die 50+1-Regel überhaupt umgesetzt werden können.

Würzburg löst letztes Drittliga-Ticket – und was ist mit 1860?

Seit Montagabend ist die Zusammensetzung der Dritten Liga in der Saison 2026/27 jedenfalls komplett, die Würzburger Kickers sicherten sich mit einem 2:1-Sieg im Rückspiel gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig den Aufstieg. Bereits das Hinspiel hatten die Franken 1:0 gewonnen und freuen sich somit auf Gegner wie Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock, Alemannia Aachen – und auch wieder den TSV 1860? Das entscheidet sich wie erwähnt am Mittwoch.

Wie es für die Löwen bei einem Lizenzentzug weitergeht, weiß aktuell keiner. Angeblich besitzen nur acht Spieler aus dem Drittligakader auch Verträge für die Regionalliga, in der stattdessen Gegner wie der TSV Buchbach, die DJK Vilzing oder der VfB Eichstätt warten würden.

3. Liga 2026/27

Regionalliga Bayern 2026/27

  • 1. FC Schweinfurt 05 (Absteiger)
  • 1. FC Nürnberg II
  • SpVgg Unterhaching
  • FV Illertissen
  • DJK Vilzing
  • TSV Aubstadt
  • VfB Eichstätt
  • FC Bayern II
  • Wacker Burghausen
  • SpVgg Ansbach 09
  • TSV Buchbach
  • FC Memmingen
  • SpVgg Bayreuth
  • FC Augsburg II
  • TSV Schwaben Augsburg
  • Greuther Fürth II / ASV Cham (Relegation)
  • SC Eltersdorf (Aufsteiger)
  • TSV Landsberg (Aufsteiger)
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • mis76 vor einer Stunde / Bewertung:

    Genauso wie 2017 sind die Forderungen nicht umsetzbar und Verstoß gegen 50+1.Das letztere wollte er vor neun Jahren aushebeln mit der Vermutung in der RL gäbe es kein 50+1.
    Und scheinbar hat er es auch im Jahr 2026 immer noch nicht kapiert.
    Wenn er seine 49+11%-Fussballfirma wieder in die *4* schickt,kommt ihm das teuer,allein schon wegen Rückzahlungsforderungen vieler DK-Käufer.Der Kreditgeber sollte also ganz genau überlegen.Schließlich hat seine HAMmeltruppe die Budgeterhöhung durch Saki im AR dur hgeboxt

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.