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"Jeder arbeitet besonders hart": Ismaik gibt Update zum 1860-Kampf um die Lizenz

Am Mittwoch entscheidet sich das Schicksal des TSV 1860. Dritte Liga oder Regionalliga – es hängt an 2,7 Millionen Euro. Investor Hasan Ismaik zeigt sich verhalten positiv gestimmt.
AZ mit dpa |
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Rettet Hasan Ismaik den Löwen die Drittliga-Zugehörigkeit?
Rettet Hasan Ismaik den Löwen die Drittliga-Zugehörigkeit? © IMAGO/Ulrich Wagner (www.imago-images.de)

Die Uhr tickt erbarmungslos gegen den TSV 1860. Bis Mittwoch müssen die Löwen mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro ihre Liquidität beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nachweisen. Noch ist nicht klar, ob der umstrittene Investor Hasan Ismaik im Dauerzwist mit dem Mutterverein um Präsident Gernot Mang einmal mehr bereit ist, die finanzielle Lücke zu schließen.

1860 bangt um Drittliga-Lizenz – Ismaik äußert sich verhalten positiv

Sollte sich Ismaik weigern, müsste der angeschlagene Traditionsverein zum zweiten Mal nach 2017 den bitteren Gang in die Viertklassigkeit antreten – und das ausgerechnet 60 Jahre nach ihrem Meistertitel, den sie zuletzt mit einigen Helden von damals feierten. Dabei bemühte auch Mang die große Tradition. "Wir gehören nicht dauerhaft in die dritte Liga", sagte er – und: "Wir gehören schon gar nicht in die vierte Liga."

Gegenüber der „SZ“ ließ der Investor am Dienstagnachmittag zumindest verlautbaren: „Ich denke, wir bleiben in der dritten Liga, und jeder arbeitet besonders hart, um in der dritten Liga zu bleiben.“ Die Anwälte beider Gesellschafter verhandeln demnach mit dem DFB, wobei auch ausgelotet werden muss, welche der Ismaik-Forderungen mit Blick auf die 50+1-Regel überhaupt umgesetzt werden können.

Würzburg löst letztes Drittliga-Ticket – und was ist mit 1860?

Seit Montagabend ist die Zusammensetzung der Dritten Liga in der Saison 2026/27 jedenfalls komplett, die Würzburger Kickers sicherten sich mit einem 2:1-Sieg im Rückspiel gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig den Aufstieg. Bereits das Hinspiel hatten die Franken 1:0 gewonnen und freuen sich somit auf Gegner wie Fortuna Düsseldorf, Hansa Rostock, Alemannia Aachen – und auch wieder den TSV 1860? Das entscheidet sich wie erwähnt am Mittwoch.

Wie es für die Löwen bei einem Lizenzentzug weitergeht, weiß aktuell keiner. Angeblich besitzen nur acht Spieler aus dem Drittligakader auch Verträge für die Regionalliga, in der stattdessen Gegner wie der TSV Buchbach, die DJK Vilzing oder der VfB Eichstätt warten würden.

3. Liga 2026/27

Regionalliga Bayern 2026/27

  • 1. FC Schweinfurt 05 (Absteiger)
  • 1. FC Nürnberg II
  • SpVgg Unterhaching
  • FV Illertissen
  • DJK Vilzing
  • TSV Aubstadt
  • VfB Eichstätt
  • FC Bayern II
  • Wacker Burghausen
  • SpVgg Ansbach 09
  • TSV Buchbach
  • FC Memmingen
  • SpVgg Bayreuth
  • FC Augsburg II
  • TSV Schwaben Augsburg
  • Greuther Fürth II / ASV Cham (Relegation)
  • SC Eltersdorf (Aufsteiger)
  • TSV Landsberg (Aufsteiger)
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20 Kommentare
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  • Chris_1860 vor 8 Stunden / Bewertung:

    Es ist wieder typisch, wie sich vereinzelt versprengte Seitenstraßler ohne Ahnung, worüber sie niveaulos polemisieren, blamieren.

    In der Sache selbst hat Ismaik offenbar nun doch eingesehen, dass sein mal wieder auf den letzten Zeitpunkt gelegter erneuter Erpressungsversuch, die Macht zu übernehmen, oder uns wieder in Liga 4 zu. versenken, gescheitert ist.

    Sowohl der DFB wie auch der e.V. haben ihm klar gemacht, dass sein mal wieder böswilliges Ansinnen, bestehende Verträge zu umgehen, nicht funktionieren.

    Er wird also morgen zahlen, das Theater mit ihm wird so lange weitergehen, bis endlich ein solider und echter Investor seine Anteile kaufen wird, oder bis ihm nächstes Jahr um dieselbe Zeit wieder was "Neues" einfällt, mit dem er alles blockieren kann.

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  • HansHerrlich vor 9 Stunden / Bewertung:

    Bitte endlich runter mit den Heimatlosen. Jeder andere Amateurverein in München und Umgebung macht es nicht anders...War der Tag der Amateure in der Ard , wo ....(ich möchte den Namen nicht mehr schreiben..) gegen Würzburg verloren haben..

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  • Hausgeist vor 9 Stunden / Bewertung:

    Schon traurig,fragt doch mal den Heinzi ob er nicht noch das Schmiergeld aus dem Arenabau hat und uns was leihen kann!!

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