Ismaik bedankt sich für Glückwünsche: Tabellenführung als "größtes Geschenk"

Der 1860-Investor bedankt sich bei Trainer und Team für die Videobotschaft zum Geburtstag – und die Verteidigung der Tabellenführung.

München - Der 45. Geburtstag, er dürfte ein besonderer für 1860-Investor Hasan Ismaik gewesen sein. Denn auch an seinem Ehrentag standen die Löwen weiterhin an der Tabellenspitze der 3. Liga. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner konnte den ersten Platz verteidigen, dank eines Last-Minute-Siegs am Samstag beim SC Verl.

Zum Geburtstag gab es dann eine Videobotschaft von Köllner, in der sich der Trainer für die Unterstützung bedankt. Auch die gesamte Mannschaft schickte einen Gruß und Glückwünsche an den Investor – inklusive Geburtstagsständchen.

Ismaik bedankt sich für die Glückwünsche

Die Reaktion von Ismaik ließ nicht lange auf sich warten, via Instagram bedankte er sich bei den Sechzgern für die Glückwünsche. Über eine Sache hat er sich aber nochmal mehr gefreut: "Das größte Geschenk habt ihr mir aber schon vorher mit der Verteidigung der Tabellenführung präsentiert." Die Löwen auf dem ersten Platz – das sei laut Ismaik "ein sagenhaftes Gefühl".