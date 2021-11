Interna ausgeplaudert: Ex-Löwe Marin Pongracic sorgt bei Bundesliga-Klubs für Ärger

Ex-Löwe Marin Pongracic plaudert in einem Interview teils höchst brisante Interna aus. Damit macht sich der Verteidiger nun gleich bei zwei Vereinen unbeliebt.

Dortmund/München - Hups, dachte Marin Pongracic, und warf sich mit einem Lachen die Hand vor den Mund. Da hatte der Ex-Löwe, aktuell Innenverteidiger von Borussia Dortmund, doch gleich am Anfang eines Gesprächs mit dem Künstler SSYNIC auf dessen Twitch-Kanal ausgeplaudert, was sein Verein wie ein Staatsgeheimnis hütet: die Ausfallzeit von Erling Haaland, nämlich "acht Wochen".

Ex-Löwe Pongracic plaudert brisante Details aus

Es hätte Pongracic, der sich sicherheitshalber auf sechs Wochen verbesserte, eine Warnung sein können. Er ignorierte sie.

Und so sprach er in den folgenden zwei Stunden freimütig über Gott, die Welt und Taktik. Er lästerte über Kollegen, verriet Details aus seinem Leihvertrag (bis 2024, Kaufoption neun Millionen Euro) und warf seinem Stammverein VfL Wolfsburg vor, dieser habe ihn rausekeln wollen. Den Wölfe-Trainer Mark van Bommel, inzwischen von Florian Kohfeldt abgelöst, berichtete der 24-Jährige, den hätte er sich "am liebsten gepackt".

BVB ist verärgert: Geldstrafe für Pongracic

Zwar ist Offenheit im übermäßig geschliffenen Rhetorikseminar-Fußball absolut zu begrüßen, aber den Vereinen kann das nicht gefallen. "Ich habe gedacht, dass wir sehr intensiv mit ihm gesprochen haben und dass das Thema Fokus ein Punkt ist, den er mehr beherzigt", sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer verärgert. Schließlich hatte Pongracic schon im März eine Party besucht, auf der Corona-Auflagen missachtet wurden. Der Verein werde jetzt "gegebenenfalls die notwendigen Schritte" einleiten, sagte Schäfer.

Dies tut auch der BVB, der sonst genauestens auf die Aussagen seiner Profis zu achten pflegt. Lizenzspielleiter Sebastian Kehl bestätigte auf SID-Anfrage, dass es eine klare interne Ansage geben wird. Auch eine Geldstrafe wird Pongracic zahlen müssen: Schließlich seien "einige Aussagen inhaltlich absolut daneben".

Welche? Diese, beispielsweise: Die Borussia werde mehr "auf Dreierkette umstellen", was Trainer Marco Rose kaum für die Öffentlichkeit bestimmt hat. "Ich werde ihn darauf hinweisen, dass Schweigen manchmal Gold ist", kündigte Rose an. Auch, dass Mats Hummels "schon älter ist und große Probleme mit den Knien hat", wird dieser nicht gerne hören. Und: Generell "geht in Dortmund nicht viel". Deshalb fährt Marin Pongracic an freien Tagen immer nach Düsseldorf.

Ex-Löwe verärgert Dortmund und Wolfsburg

Pongracic spielte von 2016 bis 2017 beim TSV 1860, danach folgte der Wechsel zu RB Salzburg. Im Januar 2020 zahlte der VfL Wolfsburg zehn Millionen Euro Ablöse für den Verteidiger, im Sommer 2021 wurde er dann an den BVB verliehen. Die Dortmunder dürften sich nun wohl zwei Mal überlegen, ob sie die Kaufoption für den 24-Jährigen ziehen wollen. Und auch seine Rückkehr nach Wolfsburg im kommenden Sommer könnte unmöglich werden.