"Ich breche Kontakte ab": Kryptischer Reisinger-Post – 1860-Präsident sucht den Maulwurf

TSV-1860-Präsident Robert Reisinger widerspricht zwar den Rücktrittsgerüchten, zieht sich aber zurück.

München – Robert Reisinger, Präsident des TSV 1860, hat sich in den Sozialen Medien mit einem kryptischen Post zu Wort gemeldet. Der 59-jährige Oberlöwe teilte auf seinem Profil einen Instagram-Post mit der Aussage: "Ich breche Kontakte ab ohne zu zögern".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Welche Person oder Gruppe Reisinger damit meinte, ist unbekannt. Eine begründete Vermutung wäre, dass sie sich gegen die beiden Vizepräsidenten Hans Sitzberger und Heinz Schmidt richtet, mit denen Reisinger seit Wochen ein abgekühltes Verhältnis hat, wobei ein Kontaktabbruch nicht gerade im Sinne der Sechzger wäre – und wohl drastische Konsequenzen innerhalb des Gremiums nach sich ziehen würde.

TSV 1860: Ist Präsident Robert Reisinger amtsmüde?

Reisinger könnte aber auch Vertraute aus seinem Umfeld gemeint haben, die seine Rücktrittsgedanken an die Medien weitergegeben haben. Die "Süddeutsche" hatte kürzlich von "Amtsmüdigkeit" berichtet, was Reisinger auf der Mitgliederversammlung allerdings mit klaren Worten dementierte. Reisinger hatte seine Amtsgeschäfte nach AZ-Informationen schon vor Wochen wegen hoher beruflicher Auslastung vorübergehend an seine Vizepräsidenten Hans Sitzberger und Heinz Schmidt abgegeben.

Bei der Verpflichtung von Ex-Löwe Horst Heldt als Sportchef hatte der Oberlöwe im Alleingang versucht, den einstigen Bundesligaspieler der Sechzger als neuen starken Mann zu etablieren – und seine Vizes nicht informiert. Letzten Endes hatte Heldt allerdings nach einem Gespräch mit dem Aufsichtsrats-Vorsitzenden Saki Stimoniaris, der ihm möglicherweise keine allzu rosigen Perspektiven aufzeigen konnte, den Löwen abgesagt.

Reisinger, Sitzberger oder Schmidt: Wer verlässt den TSV 1860? Entscheidung steht bevor

Zuletzt hatte die AZ aus dem 1860-Umfeld erfahren, dass der 59-Jährige vor dem Rücktritt stehe. Reisinger widersprach dem allerdings energisch.

Die präsidialen Unstimmigkeiten laufen nun auf eine Entscheidung hinaus: Geht Reisinger, gehen die Vizes – oder wird der Kontakt wieder intensiviert statt abgebrochen?