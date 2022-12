Hunderte beim Adventssingen im Grünwalder Stadion dabei

Nach zweijähriger Pause hat am Samstagabend wieder das traditionelle Adventssingen im Grünwalder Stadion stattgefunden. Spieler des TSV 1860 konnten nicht mit dabei sein – dafür ließen sich einige aus der Führungsetage blicken.

München - Am Samstagabend war es wieder soweit: Nachdem das Adventssingen im Grünwalder Stadion zwei Jahre in Folge aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, versammelten sich wieder mehrere hundert Personen in der Stehhalle, um sich mit Klassikern wie "Oh du fröhliche" oder "Stille Nacht, heilige Nacht" in Weihnachtsstimmung zu bringen. Eröffnet wurde die Veranstaltung – wie es sich gehört – mit dem traditionellen "Sechzgermarsch".

Marc-Nicolai Pfeifer und Hans Sitzberger beim Adventssingen dabei

"Vielen Dank allen Besucherinnen und Besuchern unseres 8. Giesinger Adventssingens für die zahlreiche Teilnahme, trotz der eisigen Temperaturen. Wir waren schwer beeindruckt", schreiben die "Freunde des Sechzgerstadions", die das Adventssingen veranstalten, auf Facebook.

Spieler des TSV 1860 konnten bei der stimmungsvollen Veranstaltung nicht mit dabei sein. Sie absolvierten am Nachmittag ein Testspiel im Kraichgau bei der TSG Hoffenheim, mussten sich gegen den Bundesligisten trotz achtbarer Leistung aber 2:3 geschlagen geben. Dafür war der Klub durch Finanzchef Marc-Nicolai Pfeifer und Vize-Präsident Hans Sitzberger vertreten.