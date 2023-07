Halb-Neuzugang Michael Glück: Setzt Jacobacci auf den Rückkehrer beim TSV 1860?

1860-Coach Jacobacci fordert weitere Spieler. Einen halben Neuzugang hat er schon. Michael Glück ist zurück nach seiner Leihe und könnte nun in der Abwehr seine Chance erhalten.

München – Der Löwen-Tross ist nach einem anstrengenden Trainingslager zurück in München. Nach viel Taktik im Training und wenig Toren in den Testspielen sind die Beine bei den TSV-Kickern schwer. Viel Zeit zum Durchatmen gibt es allerdings nicht. Am Donnerstag geht der Trainingsbetrieb weiter, am Sonntag wartet gegen Memmingen (15 Uhr im AZ-Liveticker) das nächste Testspiel.



Einer könnte mit Vorfreude auf die kommenden Wochen bis zum Liga-Start blicken: Michael Glück ist nach seiner Leihe ein halber Sechzig-Neuzugang und könnte ein ganz bestimmter Spielertyp werden.

TSV-1860-Coach Jacobacci sucht die "Zielspieler"

"Wir wollen Zielspieler haben", sagte 1860-Coach Maurizio Jacobacci kurz vor der Abfahrt aus dem Trainingslager in Windischgarsten. Seine Jungs hatten mit schweren Beinen gerade mit 0:2 das Testspiel gegen den Linzer ASK verloren. Einer, der seine Sache trotzdem gut machte, war Rückkehrer Glück – auch wenn er in der zweiten Hälfte gegen die Österreicher einen Elfmeter verursachte.

Michael Glück verhindet den frühen Rückstand beim Testspiel gegen den LASK. © sampics

Glück kann getrost als halber Neuzugang gewertet werden. Ein halbes Jahr kickt er beim Regionalligisten Hessen Kassel.

Michael Glück kehrt von Hessen Kassel zum TSV 1860 zurück

Bei den Hessen machte er seine Sache sehr gut. 16 Spiele absolvierte er über die volle Distanz und verstärkte die wacklige Abwehr. Man hätte ihn am liebsten in der Documenta-Stadt gehalten, doch auch die Löwen-Verantwortlichen blickten mit Freude nach Kassel und auf seine Leistungen. Sie verlängerten die Leihe nicht und holten ihn zurück an die Isar.

In Kassel waren sie Glück mehr als dankbar. Viele herzliche Worte überbrachten ihm die Fans zum Abschied und wählten ihn in der Regionalzeitung HNA zum "Spieler der Saison". Blüht er jetzt auch eine Liga höher im Spiel von Jacobacci auf?

Maurizio Jacobacci: "Qualität fördert Qualität"

Ob es bei den Löwen direkt für einen Platz in der Innenverteidigung reicht, ist allerdings fraglich. Abwehrboss Jesper Verlaat und Niklas Lang dürften vorerst in der Abwehrzentrale gesetzt sein. Doch direkte Konkurrenten, wie Leandro Morgalla und Semi Belkahia, sind abgewandert.

Jacobacci nutzt allerdings so ziemlich jede Gelegenheit, um auf mögliche Neuzugänge hinzuweisen. "Wir brauchen diese Qualität. Ob das vorne ist oder hinten zusätzlich. Und diese Qualität hilft dann auch der Mannschaft in Umschaltphasen besser zu agieren. Qualität fördert Qualität", sagte er nach dem Testspiel.

Kommt also noch ein erfahrener Mann, der auch den jungen Glück weiter in der 3. Liga anlernen kann? Möglich wäre es und eine weitere aussichtsreiche Erfolgsgeschichte aus der Löwen-Talentschmiede.