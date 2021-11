Grünwalder-Debatte: CSU-Abgeordneter Pilsinger schießt gegen Dieter Reiter

Die Umbaupläne für das Grünwalder Stadion stocken seit langem. Nun meldet sich der Münchner Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger in die Debatte in und übt Kritik an Oberbürgermeister Dieter Reiter und Verena Dietl.

OB Dieter Reiter (SPD). © picture alliance/dpa