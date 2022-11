Glücklos oder nicht: Köllner erklärt, warum Marcel Bär bei 1860 gegen Saarbrücken durchspielte

Der Jubel war groß, als Marcel Bär zurück auf dem Rasen im Grünwalder Stadion war. Er spielte 95 Minuten nach seiner Verletzung durch. Michael Köllner erklärte nun, warum er ihn nicht nach einer Stunde aus der Partie nahm.

München – Der Heimweg für die Löwen-Fans am Sonntag durch die Giesinger Kneipen verlief ruhiger als sonst. Der TSV 1860 hatte gerade sein Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken verloren. So mancher Fan fragte sich auf dem Weg aus dem Stadion, warum Marcel Bär nach seiner Verletzung 95 Minuten durchspielte. Coach Michael Köllner hätte Alternativen auf der Bank gehabt, jetzt gab er die Antwort.

1860-Stürmer Marcel Bär spielte über die volle Distanz

Die AZ schrieb ab nächsten Morgen von einem unglücklichen Heim-Comeback für Marcel Bär. Auch er konnte die nächste Löwen-Niederlage nicht verhindern. In der 35. Minute hatte er die große Chance zu Führung. In der zweiten Halbzeit war dann nicht mehr viel zu sehen. Trotzdem blieb Bär 95 Minuten auf dem Feld.

Bär meldete sich beim Löwen-Coach fit

"Es sprach nichts gegen einen Startelf-Einsatz" berichtet Michael Köllner in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Freiburg II. Bär meldete sich in der Trainingswoche zuvor fit und auch bei der Niederlage gegen die SpVgg Bayreuth durfte er für eine Viertelstunde ran. Doch aus den im Fußball üblichen 60 Minuten zur Eingewöhnung wurden 95. "Nach 60 Minuten konnte ich ihn auch nicht runternehmen, das hätte keiner verstanden", so Michael Köllners Antwort auf die gelebte Fußball-Praxis.

Die zweite Niederlage in Folge für die Löwen – auch Marcel Bär konnte sie nicht verhindern. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON (www.imago-images.de)

Kann Bär dem 1860-Spiel schon wieder Wende geben?

"Ich habe mir selbst die Frage gestellt, ob er dem Spiel eine Wende geben könnte und habe diese bejaht“, führte der Trainer-Fuchs aus. So ganz einverstanden war er über die Frage nach dem Langzeiteinsatz übrigens nicht. "Mit seinen Bewegungen in der Spitze war er doch Teil der guten 1. Halbzeit!"

Neue Chance für den Torjäger gibt es schon am Mittwoch. Dann gastiert der TSV 1860 bei der Reserve des SC Freiburg. Mal schauen, wie lange Marcel Bär im Dreisamstadion auflaufen darf.