Gericht gibt Eilantrag statt: 1860 in Meppen vor 5.000 Fans

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat die Obergrenze von 500 Zuschauern in Niedersachsens Stadien gekippt. Der SV Meppen darf gegen den TSV 1860 daher nun 5.000 Fans in die Hänsch-Arena lassen.

Am Samstag dürfen bis zu 5.000 Zuschauer in die Hänsch-Arena.

Meppen - In Bayern wurde die maximale Anzahl an Zuschauern in Sportstätten bereits nach oben korrigiert, nun zieht auch Niedersachsen nach. Wie der SV Meppen, der am Samstag den TSV 1860 empfängt, am Freitag mitteilt, hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg dem gemeinsam mit dem VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig eingereichten Normenkontrolleilantrag weitestgehend stattgegeben.

Statt bisher 500 dürfen nun doch 5.000 Zuschauer in die Hänsch-Arena. "Wir freuen uns sehr darüber, dass das Oberverwaltungsgericht Lüneburg unsere im Antrag begründeten Auffassung teilt. Es ist ein gutes Zeichen, dass wir durch das Urteil nun die Möglichkeit haben, genau wie die anderen Vereine des Bundesgebiets, bis zu 50 Prozent der Stadionkapazität an Zuschauern zu ermöglichen", wird SVM-Geschäftsführer Ronald Maul in der Mitteilung zitiert.