Gegen Lautern verletzt: TSV 1860 sorgt sich um Niklas Lang

Die Personaldecke im Abwehrzentrum des TSV 1860 wird immer dünner. Nach Semi Belkahia hat sich nun auch noch Niklas Lang verletzt. Der Innenverteidiger musste bei der 0:3-Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern vorzeitig ausgewechselt werden, die Diagnose steht noch aus.

Niklas Lang hat sich bei der Niederlage des TSV 1860 in Kaiserslautern am linken Knie verletzt.

Kaiserslautern - Was für ein gebrauchter Tag für den TSV 1860! Bei der bitteren 0:3-Pleite beim 1. FC Kaiserslautern zeigen die Löwen nicht nur eine enttäuschende Leistung und kassieren ihre erste Saisonniederlage, sondern bangen auch noch um Innenverteidiger Niklas Lang.

Der 19-Jährige verletzte sich nach gut einer Stunde bei einem eigenen Foul am linken Knie und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Für ihn kam Quirin Moll in die Partie. Über die genaue Art der Verletzung sowie eine mögliche Ausfalldauer gab es am Samstagnachmittag noch keine Verletzung.

TSV 1860: Semi Belkahia braucht noch Zeit

Die Personaldecke im Abwehrzentrum wird damit immer dünner. Schon im ersten Saisonspiel gegen die Würzburger Kickers (1:0) hatte sich Innenverteidiger Semi Belkahia einen Kapselriss im Sprunggelenk zugezogen und fällt seitdem aus. Der 21-Jährige befindet sich zwar auf dem Wege der Besserung, wird aber wohl noch einige Zeit brauchen.

"Ich hoffe, dass ich bald wieder spielen kann. Da bringe ich hoffentlich mehr Glück als hier", sagte Belkahia, der die Partie der Löwen als TV-Experte im BR begleitete, am Samstag.

Als Option steht damit neben Moll, der aktuell noch auf der Suche nach seiner Form aus der Vorsaison ist, nur noch der 17-jährige Nathan Wicht für die Innenverteidigung zur Verfügung.