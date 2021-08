Die Partie wird in diesen Minuten immer hitziger. Mölders schickt Bär mit einem feinen Lupfer in den Strafraum. Obwohl Lautern-Keeper Raab herauskommt, geht Bär mit gestrecktem Bein in den Zweikampf und zieht erst in letzter Sekunde zurück. Kurze Rudelbildung, dann geht's schon wieder weiter.