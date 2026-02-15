Ganz spezielle Momente: Was der TSV 1860 neben dem Sieg in Havelse zu feiern hatte

Der TSV 1860 feierte beim Kantersieg gegen Havelse nicht nur den Sieg, sondern auch besondere Debüts und Tore.

Drittliga-Debüt für einen Weltmeistersohn, jeweils der Premierentreffer für Sechzigs Senkrechtstarter und den Viertliga-Torschützenkönig der letzten Saison: Noah Klose, Sohn vom deutschen Weltmeister 2014, Miroslav Klose, wurde im Auswärtsspiel des TSV 1860 am Samstagnachmittag beim TSV Havelse in der 87. Minute eingewechselt. Fast wäre dem talentierten 19-jährigen Nachwuchs-Angreifer des TSV sogar noch ein Tor geglückt.

Junglöwe Clemens Lippmann, der in der laufenden Spielzeit aus der Startelf der Löwen mit bislang 18 Einsätzen (ein Assist) auf der rechten oder linken Außenbahn kaum mehr wegzudenken ist, krönte seine bisherige Entwicklung mit dem vorentscheidenden Treffer zum 2:0 (60.).

"Freue mich natürlich, das erste Tor geschossen zu haben"

"Vielen Dank für die geile Unterstützung. Heute zu Null gespielt, war wichtig. Ich freue mich natürlich, das erste Tor geschossen zu haben", sagte der 19-Jährige glücklich nach Spielende in einem Video der Sechzger.

Torjäger Justin Steinkötter, 2024/25 mit 20 Treffern für den TSV Steinbach Haiger bester Angreifer der Regionalliga Südwest und beim TSV über die Rolle des Reservisten bisher nicht hinausgekommen, traf in seinem zehnten Einsatz für 1860 in der 83. Minute zum 3:0. Der 26-Jährige hatte noch eine weitere Großchance, die er allerdings vergab.

Kauczinski lobt Gegner Havelse

"Ich bin insgesamt zufrieden", erklärte Cheftrainer Markus Kauczinski bei Magentasport und lobte sowohl seine eigene Mannschaft, als auch den Gegner, der im Eilenriedestadion in Hannover erst zweiten Durchgang unter die Räder gekommen ist: "Vielleicht war es einen Tick zu hoch, weil Havelse gekämpft bis zum Schluss, aber wir haben es gut gemacht."

Man darf gespannt sein, ob sich die Youngster der Giesinger in den kommenden Wochen weiter zeigen können – und ob beim bisher torlosen Knipser Steinkötter der Knoten jetzt auch in der Dritten Liga geplatzt ist.