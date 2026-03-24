Raben statt Löwen auf Giesings Höhen: Am Geburtstag des TSV 1860 und einen Tag nach dem noch immer möglichen Aufstieg der Profis steigt im Grünwalder Stadion ein einmaliges Sport-Event.

TSV 1860, FC Bayern, Türkgücü und sogar der FC Wacker: Über die Jahre haben schon viele Mannschaften Heimspiele im Grünwalder Stadion ausgetragen. Nun kommt eine weitere hinzu.

Am Sonntag, dem 17. Mai 2026 feiert der TSV 1860 seinen 166. Geburtstag. Einen Tag zuvor steigt am Samstagnachmittag des 16. Mai das letzte Spiel der laufenden Drittliga-Saison auswärts beim SC Verl – da könnten sich die Löwen mit dem etwaigen Aufstieg in die 2. Bundesliga selbst beschenken. Sollte es dazu kommen, dürften nicht nur in Giesing die Sektkorken knallen und das Bier in Strömen fließen.

Was schon jetzt klar ist: An besagtem Sonntag wird im Grünwalder Stadion ein Sportfest gefeiert – ganz unabhängig vom sportlichen Abschneiden des TSV 1860 und auch ganz ohne die Sechzger überhaupt.

Erstmals American Football im Grünwalder Stadion

Denn wie am Montag bekannt wurde, verlegt das American-Football-Team der Munich Ravens ihr Auftaktspiel in der neu gegründeten European Football Alliance (EFA) vom Sportpark Unterhaching auf Giesings Höhen. Damit findet nach Ravens-Angaben erstmals ein professionelles American-Football-Spiel im Grünwalder Stadion statt. Der Gegner sind die Raiders Tirol aus Innsbruck.

Seit 2023 treten die Munich Ravens im Spielbetrieb an, ihr Heimstadion ist der Sportpark Unterhaching. © IMAGO/American Football Network (AF.N) · Gerhard Lehner

Sean Shelton, der General Manager der Munich Ravens, sagt: "Es ist ein klares Zeichen dafür, dass Football in Deutschland wächst. Wir betreten das Stadion mit großem Respekt und fühlen uns geehrt, hier spielen zu dürfen. Gleichzeitig freuen wir uns, zum Saisonstart wieder vor Fans auf dem Feld zu stehen."

Sportpaark Unterhaching bleibt Heimspielstätte der Munich Ravens

Die weiteren Heimspiele der Munich Ravens finden weiterhin in Unterhaching statt. Das Spiel im Grünwalder Stadion ist bewusst als einmaliges Event zum Saisonauftakt angesetzt, teilten die Ravens mit. Die Organisation wurde 2022 gegründet und spielte von 2023 bis 2025 in der European League of Football (ELF), die mittlerweile Insolvenz angemeldet hat. In der vergangenen Saison lag der Zuschauerschnitt der Ravens bei rund 4000 Zuschauern.