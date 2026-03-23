"Fühlen uns geehrt, hier spielen zu dürfen": Überraschendes Heimspiel im Grünwalder Stadion

Raben statt Löwen auf Giesings Höhen: Am Geburtstag des TSV 1860 und einen Tag nach dem noch immer möglichen Aufstieg der Profis steigt im Grünwalder Stadion ein einmaliges Sport-Event.

23. März 2026 - 15:10 Uhr

TSV 1860, FC Bayern, Türkgücü und sogar der FC Wacker: Über die Jahre haben schon viele Mannschaften Heimspiele im Grünwalder Stadion ausgetragen. Nun kommt eine weitere hinzu. © IMAGO/Ulrich Wagner