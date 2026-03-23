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"Fühlen uns geehrt, hier spielen zu dürfen": Überraschendes Heimspiel im Grünwalder Stadion

Raben statt Löwen auf Giesings Höhen: Am Geburtstag des TSV 1860 und einen Tag nach dem noch immer möglichen Aufstieg der Profis steigt im Grünwalder Stadion ein einmaliges Sport-Event.
Florian Weiß |
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TSV 1860, FC Bayern, Türkgücü und sogar der FC Wacker: Über die Jahre haben schon viele Mannschaften Heimspiele im Grünwalder Stadion ausgetragen. Nun kommt eine weitere hinzu.
TSV 1860, FC Bayern, Türkgücü und sogar der FC Wacker: Über die Jahre haben schon viele Mannschaften Heimspiele im Grünwalder Stadion ausgetragen. Nun kommt eine weitere hinzu. © IMAGO/Ulrich Wagner

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