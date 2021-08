Finanzpaket wird verlängert: TSV 1860 hat Planungssicherheit

Der Aufsichtsrat hat die Verlängerung des "nachhaltigen Finanzpakets" einstimmig beschlossen. Damit kann der TSV 1860 München auch für die Saison 2022/2023 sicher planen.

München - Sportlich läuft's noch nicht hundertprozentig perfekt bei den Löwen (ein Sieg, ein Unentschieden), auf Gesellschafterebene hingegen schon: Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung wurde einer Verlängerung des nachhaltigen Finanzpakets zugestimmt - einstimmig, wie der TSV 1860 München am Mittwoch mitgeteilt hat.

Damit haben die Verantwortlichen um Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel und Finanzvorstand Marc-Nicolei Pfeifer Planungssicherheit auch für die Saison 2022/23.

Löwen haben Planungssicherheit für nächste Saison

"Allerdings gilt es gleichzeitig zu beachten, dass in den ertragsrelevanten Bereichen weitere Erfolge erforderlich sind, um in der Saison 2022/2023 wieder annährend dieselben Mittel im Sport wie in der laufenden Spielzeit zur Verfügung zu haben", heißt es in der Vereinsmitteilung. Übersetzt: Ein Aufstieg in die zweite Liga wäre vor allem auch aus finanzieller Sicht notwendig.

Marc-Nicolai Pfeifer, der zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt im Aufsichtsrat dabei war, freut sich über die erfolgreiche Zustimmung aller Gremien und die gute Zusammenarbeit beider Gesellschafter: "Wenn beim TSV 1860 München alle gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir viel erreichen. Das nachhaltige Finanzpaket von Hasan Ismaik und die erfolgreiche Jugendarbeit, für die sich der e.V. stark macht, sind die ideale Basis dafür."

Günther Gorenzel erklärt: "Kontinuität und Planungssicherheit sind zwei bedeutende Faktoren. Mit dem Finanzpaket haben wir eine gute Basis und sind wirtschaftlich abgesichert."