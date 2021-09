Fans des SV Meppen boykottieren Auswärtsspiel beim TSV 1860

Der SV Meppen muss im Auswärtsspiel beim TSV 1860 auf den Großteil der eigenen Fans verzichten. Die Anhänger der Emsländer rufen zum Boykott auf.

München - Am Samstag ist der SV Meppen zu Gast im Grünwalder Stadion (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker). Der Tabellenneunte muss beim TSV 1860 allerdings ohne die Unterstützung der aktiven Fanszene auskommen.

"Wir als Fanszene haben uns dazu entschieden, dem Spiel fernzubleiben", zitiert die " " aus einem Schreiben der Meppener Anhänger. Demnach seien die hohen Eintrittspreise von 16 Euro, die Maskenpflicht am Platz sowie das Personalisieren der Tickets die Gründe des Boykotts.

Was die Meppen-Fans wohl noch nicht wussten: "Nach neuester Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden" muss am Samstag keine Maske am Platz getragen werden, teilten die Sechzger am Donnerstag mit.

Zurückgegebene Tickets gehen in den Mitgliederverkauf des TSV 1860

Zwar mussten die Meppener bereits bei mehreren Auswärtsspielen die Kontaktdaten angeben, "diese blieben in den Fällen aber bei unserem Verein". Bei den Münchner Löwen ist dies nun nicht der Fall: "Aber die Frage darf erlaubt sein, warum diese Daten nicht auch bei Gastspielen bei unserem Verein bleiben?"

Meppens Anhänger haben die Befürchtung, dass "personalisierte Tickets auch nach der Pandemie beibehalten" werden sollen. Die zurückgegebenen Karten werden nun am Donnerstag ab 16 Uhr in den Mitgliederverkauf der Löwen gehen.