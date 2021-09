3. Liga im Ticker zum Nachlesen: TSV 1860 München gegen SV Meppen - Endstand 1:1

Fazit zur Halbzeit: Was für eine intensive Partie auf Giesings Höhen. Die Löwen hatten in der ersten Halbzeit deutlich mehr vom Spiel, konnten ihre spielerische Überlegenheit aber nicht in Tore ummünzen. Meppen dagegen lauert auf Konter und kam so auch zur zwischenzeitlichen Führung. Sechzig zeigte sich vom Gegentreffer aber unbeeindruckt und erkämpfte sich verdient den Ausgleich.