Ex-Schiedsrichter Rafati: Ingolstadt hätte gegen 1860 zwei Mal Gelb-Rot bekommen müssen

Die Löwen schoben am Samstag nach der 1:2-Niederlage Schiedsrichter-Frust und sahen sich in mindestens zwei Szenen klar benachteiligt. So beurteilt Ex-Fifa-Referee Babak Rafati die Situationen.

11. Oktober 2022 - 16:40 Uhr | AZ

Ingolstadts David Kopacz (links) kommt im Zweikampf mit Fabian Greilinger vom TSV 1860 deutlich zu spät. © sampics/Augenklick