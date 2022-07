Ex-Löwe Timo Gebhart: Neuer Trainerjob in A-Klasse

Der Ex-Bundesligastar soll künftig bei seinem Heimatklub in Memmingen coachen.

Memmingen - Mitte April 2022 hat Timo Gebhart seinen Vertrag bei Regionalligist FC Memmingen aufgelöst, offiziell in beidseitigem Einvernehmen. Nun hat das einstige Top-Talent des TSV 1860, das es bis in die Bundesliga gebracht hat, einen neuen Job: Der 33-Jährige wird neuer Trainer des BSC Memmingen - in der A-Klasse. Seine Fußballschuhe schnüren will der 100-malige Bundesligaspieler allerdings dort nicht mehr.

Timo Gebhart: Fußballschule gemeinsam mit Daniel Wein

Nebenbei betreibt Gebhart mit Löwen-Profi Daniel Wein eine Fußballschule, zudem betreibt der Ex-Profi in Memmingen eine Shisha-Lounge. Schon während seiner aktiven Zeit hatte der einstige Spielmacher der Sechzger oft abseits des Rasens für Aufmerksamkeit gesorgt.

Gebhart hat bei 1860 den Durchbruch geschafft, (2004 bis 2009), 2017 und 2019 war er zwei Mal für jeweils eine Spielzeit nach Giesing zurückgekehrt. Nach langwierigen Achillessehnen-Problemen hatte der torgefährliche Mittelfeldspieler keinen Vertrag mehr bekommen. Nun kann Gebhart zeigen, was er als Coach drauf hat.