Ex-Löwe Kevin Volland hofft auf 1860-Aufstieg: "Vielleicht dann noch einmal eine Option für mich"

Derzeit geht Ex-Löwe Kevin Volland noch für die AS Monaco auf Torejagd. Gut möglich, dass er nach Ablauf seines Vertrags zum TSV 1860 zurückkehren wird.

Läuft seit Sommer 2020 für die AS Monaco auf: Kevin Volland.

München – Bereits Ende des vergangenen Jahres hat Kevin Volland angedeutet, dass er sich das Ende seiner Profikarriere beim TSV 1860 vorstellen könnte.

"Karriereende eher bei den Löwen. Also auf jeden Fall eher Süden, definitiv", sagte der Nationalspieler im Dezember in einem BR-Interview auf Instagram. Aktuell steht Volland noch bis 2024 bei der AS Monaco unter Vertrag, betont aber stets, dass er sehr heimatverbunden sei.

Ex-Löwe Kevin Volland wünscht dem TSV 1860 den Aufstieg

Nun legte der Ex-Löwe noch mal einen drauf und lässt die Herzen aller 1860-Anhänger höherschlagen: "Bei Sechzig hoffe ich auch, dass sie bald mal den Aufstieg packen, vielleicht wird das dann ja sogar noch einmal eine Option für mich", sagte der Stürmer " ".

Für die Profis und die Nachwuchsmannschaften des TSV 1860 München absolvierte Kevin Volland zwischen 2008 und 2011 insgesamt 92 Spiele. Insgesamt 21 Treffer erzielte er in der 2. Bundesliga für die Löwen, ehe er über die Stationen Hoffenheim und Leverkusen nach Monaco wechselte. Dort liegt er in der aktuellen Spielzeit bei 15 Scorerpunkten.

Kommt es nun im Spätherbst seiner Karriere nach Ablauf seines Vertrags bei den Monegassen zu einer spektakulären Rückkehr? Die Chancen steigen jedenfalls, sollte 1860 innerhalb der nächsten zwei Jahre den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffen – ein Ziel, das die Sechzger nun aus einem weiteren Grund anstreben sollten...