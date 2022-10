Ex-Löwe Ivica Olic: "Wäre toll, wenn Sechzig aufsteigt"

In der Brust von Stürmer-Legende Ivica Olic schlagen gleich zwei Münchner Herzen - ein rotes und ein blaues. In der AZ spricht der Kroate über die Zukunftsaussichten seiner beiden Ex-Klubs.

München - AZ-Interview mit Ivica Olic: Der ehemalige Bayern- und Sechzig-Stürmer (43) ist aktuell Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft.

AZ: Herr Olic, als ehemaliger Bayern-Star und Sechzger-Oldie war das Legende-Spiel am vergangenen Sonntag eine Art doppeltes Familientreffen für Sie. Wie verlief das Wiedersehen mit den alten Bekannten?

IVICA OLIC: Ich habe mich sehr gefreut, die ganzen alten Mitspieler wieder zu treffen: Butt, Van Buyten, Demichelis. Aber auch bei den Löwen gibt es noch einige bekannte Gesichter. Auch meinen alten Trainer, Daniel Bierofka. Das war schön.

Ivica Olic: "Hätte mir ein besseres Ende gewünscht"

Mussten Sie sich keine Sprüche von anderen Bayern-Legenden anhören, dass es Sie zu 1860 verschlagen hat?

Doch, schon: Die wissen das natürlich, da hat es schon den ein oder anderen Spruch gegeben von den Roten. Leider haben wir es damals nicht gut gemacht, als wir abgestiegen sind. Das war sehr traurig. Ich hätte mir natürlich ein besseres Ende gewünscht, aber ich habe trotzdem schöne Erinnerungen an meine Zeit bei Sechzig.

Bayern oder Löwen? "Beiden die Daumen drücken"

Sollen wir Sie fragen, wem Sie mehr die Daumen drücken?

Nein, lieber nicht! Aber man darf auch beiden die Daumen drücken, oder?

Vielleicht haben Sie ja noch eine Prognose für uns: Der FC Bayern hat schon zehn Meisterschaften in Folge geholt. Wie stehen die Chancen auf den elften Titel in Serie?

Ich glaube nicht, dass es Union Berlin schafft, oben zu bleiben. Aktuell können sie Bayern gefährlich werden, aber sie haben auch diese Doppelbelastung mit Europa. Es ist schon eine gute Mannschaft, die frech da oben mitspielt. Ich glaube aber, dass die Bayern am Ende erfolgreich sind mit ihrer Jagd. (lacht) Wenn Bayern eine Serie hinlegt, sind sie wieder vorne - und sie haben sicherlich die besseren Spieler.

Ivica Olic: Bayern auch ohne Lewy stark

Haben Sie auch für die Champions League eine Prognose? Sind die Bayern nach dem Abgang von Robert Lewandowski stark genug, um mit den Top-Teams mitzuhalten?

Ich denke schon. Man hat ja gesehen: Da sind die Bayern in der Gruppe ziemlich souverän durchmarschiert, das hätte ich nicht gedacht. Vielleicht ist doch etwas möglich. Ich dachte eigentlich, dass es diese Saison mit dieser Besetzung nicht ganz reicht für den ganz großen Pokal. Aber in den letzten paar Jahren hieß es immer nur: ManCity, ManCity, ManCity. Und was ist passiert? Am Ende hat es nie gereicht. Sie sind auch jetzt wieder der Favorit, aber vielleicht können die Bayern sie stoppen.

Von der Königsklasse in die Dritte Liga: Verfolgen Sie die Löwen noch?

Ich kriege es schon mit: Sie sind auf einem guten Weg, haben jetzt schon einige Punkte Vorsprung auf Platz drei. Diese Liga ist nicht einfach, es ist sehr intensiv und geht zur Sache. Es wäre sehr toll, wenn Sechzig wieder aufsteigt. Sie hatten ja einen guten Lauf und haben jetzt auch wieder gewonnen.

Fehlt also bald nur noch ein Aufstieg bis zum nächsten Münchner Derby in der Bundesliga?

Ich denke, da brauchen die Löwen noch ein bisschen Zeit. Die Zweite Liga wäre schon einmal super, wenn sie es schaffen würden. Dann ist die größte Herausforderung, am Anfang drinzubleiben. Aber vielleicht, nach ein paar Jahren - wer weiß, vielleicht sehen wir dann wieder ein echtes Derby? Ich würde mich freuen.