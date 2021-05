"Es war immer ein Traum": Ex-Löwe Kevin Volland liebäugelt mit einer Rückkehr zum TSV 1860.

Ex-Löwe Kevin Volland sorgt derzeit bei der AS Monaco für Furore. Doch der Mittelstürmer kann sich ein Karriereende beim TSV 1860 vorstellen.

Läuft seit Sommer 2020 für die AS Monaco auf: Kevin Volland.

München - Fünf Jahre lief Kevin Volland für die Löwen auf, erzielte für den TSV 1860 in der 2. Bundesliga 19 Tore und 15 Vorlagen.

2012 verließ er die Münchner und schloss sich der TSG 1899 Hoffenheim an. Über Bayer 04 Leverkusen wechselte der Mittelstürmer im Sommer 2020 in die Ligue 1 und ging für rund elf Millionen Euro zu AS Monaco.

Volland kann sich "definitiv eine Rückkehr" zum TSV 1860 vorstellen

Seinen Jugendverein hat der 28-Jährige aber keinesfalls vergessen: "Ich habe den Sechzigern alles zu verdanken. Ohne den TSV 1860 wäre ich kein Profifußballer", sagt Volland im Interview mit der " ". Im August 2010 durfte der gebürtige Marktoberdorfer erstmals im DFB-Pokal für die Profis der Sechzger auflaufen, für diese Chance sei er "dem Verein auf ewig dankbar".

Streift Volland gar am Ende seiner Karriere nochmals das Löwen-Trikot über? "Ich bin blau im Herzen und kann mir definitiv eine Rückkehr zu den Sechzigern vorstellen", erklärt er weiter. Zwar komme es auf seine körperliche Verfassung und Sechzigs Ligazugehörigkeit an, "aber es war immer ein Traum, meine Karriere dort ausklingen zu lassen", so Volland.

Kevin Volland spielte von 2007 bis 2012 für den TSV 1860. © Rauchensteiner/augenklick

Aktuell sorgt er jedenfalls noch in Monaco für Freude. Mit 16 Toren und acht Assists belegt der Ex-Löwe Platz vier in der Scorer-Liste der Ligue 1 – Paris-Ausnahmestürmer Kylian Mbappé führt das Ranking an.