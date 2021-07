Erstes Pflichtspiel für den TSV 1860: So haben sich Sechzigs Neuzugänge geschlagen

Yannick Deichmann und Marcel Bär standen beim ersten Pflichtspiel der Löwen gleich in der Startelf - und zeigten eine bärenstarke Leistung. So haben sich Sechzigs Neuzugänge geschlagen.

München - Der eine schoss die Löwen zum ersten Heimsieg der Saison, der andere räumte hinten souverän auf: Sechzigs Neuzugänge Yannick Deichmann und Marcel Bär spielen beim TSV 1860 München gleich eine tragende Rolle.

Marcel Bär, der von Eintracht Braunschweig an die Isar gewechselt ist, zeigte, wie wichtig er für die Löwen sein kann - und warum sich der Sportgeschäftsführer so um ihn bemüht hatte: Mit einem perfekten Lauf in die Spitze verwertete er einen - ebenfalls traumhaften - Pass von Erik Tallig zum Siegtor. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hätte Bär fast noch das 2:0 geschossen - eine BÄRenstarke Leistung.

Yannick Deichmann und Marcel Bär überzeugen beim TSV 1860 München

Und auch der zweite Neuzugang in der Startelf, Yannick Deichmann, überzeugte. Als Rechtsverteidiger aufgeboten, räumte er vor allem in der ersten Halbzeit viele potenziell gefährliche Bälle ab - und klärte auch mal mit einer gefährlichen, aber erfolgreichen Grätsche. Kein Wunder, dass beide Spieler von der AZ die Note 2 bekamen.

Trainer Michael Köllner dürfte die Leistung seiner beiden Schützlinge gefallen haben. Mit Bär und Deichmann hat Köllner weitere Optionen bekommen, um die Mission Aufstieg in dieser Saison zu schaffen.