Erst zäh, dann standesgemäß: TSV 1860 feiert Testspielsieg in Münsing

Der TSV 1860 gewinnt auch das zweite Testspiel während der Länderspielpause und setzt sich bei Kreisligist SV Münsing Ammerland nach Startschwierigkeiten am Ende souverän mit 8:1 durch.

Münsing - Zweites Testspiel, zweiter Sieg: Einen Tag nach dem 1:0-Sieg in Wörgl gegen die WSG Tirol setzt sich der TSV 1860 auch gegen den SV Münsing Ammerland mit 8:1 durch. Anlass der Partie war das 100-jährige Vereinsjubiläum des Kreisligisten, das ursprünglich bereits im vergangenen Jahr gefeiert werden sollte, coronabedingt allerdings verschoben wurde.

TSV 1860 geht in Führung, doch Münsing gleicht überraschend aus

Vor rund 1.800 Zuschauern im Sport- und Freizeitzentrum Münsing kamen die Sechzger zu Beginn allerdings nicht so richtig in Schwung. Zwar köpfte Junglöwe Michael Glück die Münchner in der 17. Minute nach einem Eckball von Alexander Freitag in Führung, in der 30. Minute kam der Kreisligist allerdings überraschend zum Ausgleich. Michael Lang steckte im Mittelkreis durch zu Hans Zachenbacher, der daraufhin völlig frei auf Marco Hiller zulief und im Eins-gegen-Eins mit dem Löwen-Keeper die Nerven behielt.

Der Gegentreffer schien die Mannschaft von Trainer Michael Köllner ordentlich anzuspornen. In der Folge wurde Sechzig deutlich zielstrebiger und stellte noch vor der Halbzeit durch Treffer von Devin Sür (37.), Fynn Lakenmacher (39.) und Semi Belkahia (44.) auf 4:1.

Meris Skenderovic schnürt in Halbzeit zwei einen Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel waren die Münchner weiter klar überlegen und kamen durch Tore von Meris Skenderovic (51., 82., 86) und Joseph Byoamba (69., Foulelfmeter) zu einem standesgemäßen Endstand von 8:1.

Weiter geht es für die Münchner am kommenden Dienstag im Toto-Pokal beim SV Illertissen, bevor am Samstag darauf die 3. Liga aus der Länderspielpause zurückkehrt. Die Löwen müssen dann bei Borussia Dortmund II im Signal Iduna Park ran.