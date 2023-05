Erst Karriereende, dann Mallorca: Lex und Willsch feiern am Ballermann

Stefan Lex und Marius Willsch haben ihre Karriere beim TSV 1860 ausklingen lassen, gemeinsam ging es jetzt zum Feiern nach Mallorca.

Mallorca - Die Drittliga-Saison haben die Löwen auf dem achten Platz beendet. Auch wenn die Sechzger damit den eigenen Ansprüchen hinterherhinken, hielt es manche Spieler nicht davon auf, die Saison feierlich ausklingen zu lassen.

Marius Willsch und Co. zu Gast auf Mallorca

Nachdem die Löwen ihre Saison mit einem Remis in Zwickau beendeten, galt es für alle Beteiligten die doch enttäuschende Saison abzuhaken. Und wo geht das besser als auf der Partyinsel Mallorca?

Ein Quartett aus den TSV-Oldies Marius Willsch, Stefan Lex, Phillipp Steinhart und Physiotherapeut Nick Wurian haben nur wenige Stunden nach dem Saisonfinale ihre Koffer gepackt und die Reise auf die Balearen-Insel angetreten. Die Vierergruppe war auch stilvoll unterwegs – sie alle feierten in Retro-Trikots der Löwen. Willsch postete ein Fotos des Feier-Quartetts in seiner Instagram-Story.

Marius Willsch, der seine Karriere beendet postet auf Instagram ein Party-Foto aus Mallorca mit der Aufschrift "The Last Dance" © Screenshot: Instagram

Während sich Willsch und Lex von nun an nur noch in ihrer Freizeit ein 1860-Jersey überstreifen und ihre Profikarriere an die Nägel gehängt haben, steht Steinhart bei den Löwen noch bis 2024 unter Vertrag und wird nach einigen Wochen wieder auf dem Trainingsgelände an der Grünwalder Straße erscheinen.